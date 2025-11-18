Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét sâu, Trung Bộ mưa đặc biệt lớn

Không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét hại dưới 5 độ C; tại Hà Nội thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 17-20 độ C, trong khi Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, có nơi vượt 500mm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi có mưa và rét đậm. Rét hại xuất hiện ở vùng núi, trong khi Trung Bộ tiếp tục mưa lớn.

Dự báo trên đất liền, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 12-15 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Thời tiết trên biển

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng 3,0-5,0m.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng 4-6m; biển động mạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng 4-6m; biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng 3-5m; biển động.

Ngày và đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Đến đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ sáng sớm 18/11 đến hết đêm 18/11, tại Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to 150-300mm, cục bộ > 500mm.

Cụ thể, Nam Quảng Trị và Khánh Hòa mưa to đến rất to 100-200mm, cục bộ > 350mm; Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to 50-100mm, cục bộ > 200mm.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc cấp 3-4 nên trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi và trung du 9-12 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to; phía Nam mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C; phía Nam 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 23-25 độ C.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây; phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 28-30 độ C.

Tại Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 28-30 độ C.

