Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Không khí lạnh tăng cường, Thanh Hóa tiếp tục rét đậm từ ngày 31/1

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay (29/1), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng ngày 31/1, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, gây rét trên diện rộng và làm gió mạnh trên vùng biển.

Không khí lạnh tăng cường, Thanh Hóa tiếp tục rét đậm từ ngày 31/1

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay (29/1), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng ngày 31/1, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, gây rét trên diện rộng và làm gió mạnh trên vùng biển.

Không khí lạnh tăng cường, Thanh Hóa tiếp tục rét đậm từ ngày 31/1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trên đất liền, từ ngày 31/1, thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đổi hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ C, trời rét.

Trên vùng biển Thanh Hóa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4–5; ngoài khơi cấp 6, có lúc giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho phương tiện đánh bắt, vận tải thủy; các chủ tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi và tìm nơi neo đậu an toàn.

Không khí lạnh gây rét, người dân cần chú ý giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; mưa rét cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông, du lịch và một số hoạt động kinh tế – xã hội.

LP

Từ khóa:

#Thanh hóa #Không khí lạnh tăng cường #Khí tượng thủy văn #Vùng biển #Gió mạnh #Rét đậm #phía Bắc #tỉnh #Dự báo #Tàu thuyền

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam tiên phong xây dựng một mô hình mẫu với chuyên đề về rác thải

Việt Nam tiên phong xây dựng một mô hình mẫu với chuyên đề về rác thải

Môi trường
Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh các mô hình Trường học Sinh thái ở ASEAN đã bước đầu lồng ghép chủ đề rác thải nhựa, nhưng chưa có một hệ thống đánh giá chung hoặc chiến dịch mang tính khu vực. Nhiều quốc gia...
Sao Vàng quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Sao Vàng quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc bảo vệ môi trường, nhất là việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, xã Sao Vàng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát đúng trọng tâm,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh