Không khí lạnh tăng cường, Thanh Hóa tiếp tục rét đậm từ ngày 31/1

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay (29/1), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng ngày 31/1, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, gây rét trên diện rộng và làm gió mạnh trên vùng biển.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trên đất liền, từ ngày 31/1, thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đổi hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ C, trời rét.

Trên vùng biển Thanh Hóa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4–5; ngoài khơi cấp 6, có lúc giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho phương tiện đánh bắt, vận tải thủy; các chủ tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi và tìm nơi neo đậu an toàn.

Không khí lạnh gây rét, người dân cần chú ý giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; mưa rét cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông, du lịch và một số hoạt động kinh tế – xã hội.

LP