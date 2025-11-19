Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào.

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa, trời rét đậm.

Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm . Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 12-14 độ C.

Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm; ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế từ 17-19 độ.

Dự báo chi tiết:

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m; khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Theo TTXVN