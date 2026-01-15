Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) đã có bước tiến dài, quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác PCTNLPTC tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thế Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn cũ và 43 đồng phạm về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Với quan điểm mới, đột phá trong công tác PCTNLPTC, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xác định PCTNLPTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trực tiếp lãnh đạo công tác PCTNLPTC, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo PCTNLPTC cấp tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy được cơ cấu làm trưởng ban chỉ đạo đã tăng cường, phát huy hiệu quả, thực chất vai trò lãnh đạo trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy địa phương đối với công tác PCTNLPTC.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, với nhiều chủ trương, quan điểm mới, vừa phục vụ các nhiệm vụ chiến lược, vừa khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, tạo bước tiến mới trong hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, là “một đột phá chiến lược” trong PCTNLPTC. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực đổi mới cách làm, chuyển trọng tâm sang giám sát, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực, địa bàn có vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc; tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận, xử lý dứt điểm nhiều việc khó, phức tạp, cả những việc tồn đọng kéo dài và các vụ việc mới phát sinh; xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu.

Một trong những điểm nhấn trong nhiệm kỳ XIII là các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo chỉ đạo của ban chỉ đạo, giúp việc xử lý các vi phạm được kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, đánh giá vấn đề nổi lên, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là “điểm nóng”, các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó xác định đúng “mắt xích”, “điểm đột phá”, có tính lan tỏa để đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Qua các vụ án, vụ việc đã “vạch mặt, chỉ tên” đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi cá nhân và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự cấu kết hình thành các “nhóm lợi ích” để trục lợi; đã thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; một số vụ án điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt cả bị can, bị cáo bỏ trốn; phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, người bị xử lý “tâm phục, khẩu phục”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thanh Hóa xác định công tác PCTNLPTC là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt. Do đó, tỉnh đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả nổi bật là nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực diện Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo, góp phần hình thành cơ chế "không dám” tham nhũng. Cùng với đó, kỷ luật Đảng được thực thi quyết liệt, đồng bộ với xử phạt hành chính và xử lý hình sự, thể hiện rõ tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm quý rút ra trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng thời gian qua là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác PCTNLPTC trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Quốc Hương