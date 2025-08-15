Khởi tố tài xế xe con rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Liên quan vụ xe khách bị tài xế xe con rút chìa khóa tại Vành đai 3 trên cao, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn để điều tra, xử lý.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”

Liên quan đến vụ xe khách bị tài xế xe con rút chìa khóa tại đường Vành đai 3 trên cao, khiến khoảng 40 người phơi nắng giữa đường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Trường Sơn (sinh năm 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng.”

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ bước lên cabin xe khách đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, lớn tiếng với tài xế, sau đó rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7 giờ ngày 4/8, xe khách biển kiểm soát 29H-984.XX do anh N.M.T (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển thì xe khách gặp xe ôtô Kia Carnival biển kiểm soát 30M-258.XX do Bùi Trường Sơn điều khiển, chạy song song ở làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Sự việc gây ùn tắc giao thông cục bộ trên đường Vành đai 3 trên cao, đồng thời khiến khoảng 40 người trên xe khách phải phơi nắng trong 1 giờ. Chỉ đến khi nhà xe mang chìa khóa phụ đến, chiếc xe khách mới có thể tiếp tục hành trình./.

Theo TTXVN