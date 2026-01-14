Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Đình Hợp (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Minh Vũ (sinh năm 1968) thường trú tại Tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Minh Vũ (sinh năm 1968) thường trú tại Tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can Lê Minh Vũ.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Lê Minh Vũ” và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” để đăng tải các bài viết chứa đựng nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Các nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Cơ quan chức nằng khám xét nơi ở, phương tiện đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Đình Hợp (CTV)

Từ khóa:

#Lợi ích #Nhà nước #công an tỉnh Thanh Hóa #Cơ quan cảnh sát điều tra #Bắt tạm giam #phường Hải Bình #Lợi dụng #Dân chủ #Tự do #Bộ luật hình sự

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chưa đủ cơ sở để tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe ôtô từ ngày 20/1 tới

Chưa đủ cơ sở để tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe ôtô từ ngày 20/1 tới

Văn bản pháp luật
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
Phát hiện xe tải chở quần áo không hóa đơn, nguồn gốc

Phát hiện xe tải chở quần áo không hóa đơn, nguồn gốc

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/1, Tổ Cảnh sát giao thông số 13, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về việc một xe ô tô bán tải chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông lưu thông trên Quốc lộ 217 thuộc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh