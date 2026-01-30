Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Khởi tố, bắt giam 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt giam 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại 1 quán karaoke gây bức xúc dư luận nhân dân.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt giam 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại 1 quán karaoke gây bức xúc dư luận nhân dân.

Trước đó, nhóm thanh niên Bùi Văn T. (sinh năm 1993), Bùi Văn T1. (sinh năm 1994), Trương Văn C. (sinh năm 2004) cùng trú tại thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành Vinh; Bùi Văn Đ. (sinh năm 1993), trú tại thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long và Hà Minh Q. (sinh năm 1998), trú tại thôn Pặt, xã Văn Nho đến quán karaoke Quý Ly thuộc thôn Tây Hương, xã Thành Vinh thuê phòng hát.

Trong quá trình vừa hát vừa uống bia, nhóm thanh niên trên cho rằng nhân viên quán phục vụ không nhiệt tình dẫn tới lời qua tiếng lại. Khi thanh toán ra về, nhóm này tiếp tục gây gổ với chủ quán là anh Lại Sỹ H. (sinh năm 1991) và nhân viên. Thấy tình hình không ổn nên chủ quán gọi thêm người tới hỗ trợ thì dẫn tới hỗn chiến bằng dao, chai bia, dây xích và nhiều vật dụng khác.

Quá trình đuổi đánh nhau gây huyên náo, mất trật tự nơi công cộng. Hậu quả, các thanh niên Bùi Văn T., Bùi Văn T.1, Hà Minh Q. và chủ quán Lại Sỹ H. đều bị thương tích, phải đi điều trị tại cơ sở y tế. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, thu giữ các tang vật là hung khí nhóm đối tượng thực hiện gây rối trật tự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quốc Hương

#Gây rối trật tự công cộng #Hành vi #Bắt giam #Khởi tố #đối tượng #Quán karaoke #Thanh hóa #xã Hà Long #xã Văn Nho #Lực lượng chức năng

