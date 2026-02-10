Khởi hành chuyến tàu Công đoàn đưa gần 3.000 công nhân về quê đón Tết

Hotline: 0822.173.636   |

Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại Ga Sài Gòn, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026” chính thức khởi hành, đưa gần 3.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đông đảo công nhân lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026 về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ chi phí đi lại, động viên tinh thần để công nhân, người lao động yên tâm đón Tết đoàn viên sau một năm làm việc xa quê.

Theo ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, hiện hơn 60% lực lượng lao động đang làm việc tại thành phố là lao động ngoại tỉnh, phải đối mặt nhiều khó khăn về chi phí sinh hoạt, nhà ở và tích lũy.

Vì vậy, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động luôn được tổ chức Công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động huy động mọi nguồn lực triển khai với quy mô lớn. Trong đó, chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - mùa Xuân” được khởi xướng từ thực tiễn chăm lo người lao động của Công đoàn Thành phố và đã lan tỏa rộng rãi trên phạm vi cả nước với sự phối hợp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Những hoạt động ý nghĩa này không dừng lại ở con số hiện tại mà đã và đang tiếp tục được mở rộng trong những năm tới, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Năm nay, với sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình trao tặng gần 3.000 vé tàu khứ hồi cùng nhiều phần quà Tết thiết thực cho đoàn viên, người lao động tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở. Các chuyến tàu chiều đi khởi hành từ ngày 10-16/2; chiều về đón công nhân trở lại làm việc từ ngày 20/2-1/3.

Với nhiều người lao động, đây là niềm hạnh phúc lớn khi nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, để anh chị em đón Tết đoàn viên trọn vẹn và ấm áp hơn.

Ông Bùi Thanh Nhân cũng bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ công nhân, người lao động từ khắp các tỉnh, thành phố đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi sinh sống, làm việc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố; mong muốn người lao động chấp hành tốt quy định trong suốt hành trình, đón Tết vui tươi, an toàn và sớm trở lại với tinh thần, khí thế mới.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn Thành phố dự kiến chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động thông qua nhiều hình thức như, hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc thiên tai.

Đáng chú ý, năm nay, Công đoàn Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm lo Tết, thực hiện chi hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng, góp phần giảm chi phí tổ chức, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch và giúp nguồn lực đến trực tiếp với người lao động. Từ đó, tiếp tục mở rộng diện chăm lo, nhất là tại doanh nghiệp gặp khó khăn, chậm thưởng hoặc nợ lương cuối năm./.

Theo TTXVN

