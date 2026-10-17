Khơi dậy nguồn lực lịch sử - văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển

Sáng 17/10, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 170 đại biểu đến từ 13 hội, chi hội trực thuộc.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Giai đoạn 2022-2026, Hội KHLS Thanh Hóa đã quan tâm củng cố, phát triển tổ chức hội; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản trên 30 đầu sách về lịch sử, văn hóa Thanh Hóa; duy trì, xuất bản mỗi năm 4 số “Thanh Hóa xưa và nay”, mỗi số in 1.000 bản; chủ trì, phối hợp tổ chức 5 hội thảo khoa học lớn; thực hiện các đề tài, dự án khoa học; đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa; tham gia công tác tư vấn, phản biện.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 30 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 300 hội viên. Đặc biệt, từ tháng 7/2026, Hội được công nhận là 1 trong 17 Hội được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới.

Với tinh thần “Đổi mới - Năng động - Sáng tạo - Đoàn kết”, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Trọng tâm là tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện; đề xuất với tỉnh biên soạn, xuất bản các đầu sách phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn (2028), kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Thanh Hóa (2029)...

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội KHLS Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu tại đại hội.

Các đồng chí đề nghị Hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan đến lịch sử - văn hóa; củng cố, phát triển tổ chức hội thực sự là ngôi nhà chung, quy tụ đông đảo đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác quảng bá, giữ gìn, phát huy giá truyền thống lịch sử, văn hóa của xứ Thanh.

Đại hội đã thông qua nghị quyết, bầu Ban Chấp hành Hội KHLS Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 ủy viên. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Cẩm Tú