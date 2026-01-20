Khi những trái tim chung nhịp yêu thương

Tài chính vi mô (TCVM) là loại hình tổ chức tín dụng vì cộng đồng, hướng tới đối tượng khách hàng là các hộ nghèo, thu nhập thấp, yếu thế, doanh nghiệp vi mô... Chính vì thế, mọi hoạt động, định hướng phát triển TCVM luôn chú trọng, đề cao tinh thần nhân ái, sẻ chia, hài hòa giữa mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội. Đó cũng chính là thực tế hành trình 27 năm xây dựng và phát triển với những dấu ấn thiện nguyện của Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

TCVM Thanh Hóa phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (tháng 2/2025).

Trong bức tranh toàn cảnh các tổ chức TCVM tại Việt Nam, TCVM Thanh Hóa được xem là điểm sáng với nhiều kết quả hoạt động ấn tượng. Bằng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tập thể ban giám đốc, sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, mở rộng địa bàn, đổi mới phương pháp tiếp cận, cho vay, quản lý, thu hồi vốn để phù hợp với đặc thù địa bàn hoạt động, đối tượng khách hàng.

Thông qua các hoạt động này, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đưa nguồn vốn vay đến gần hơn với các hộ nghèo, thu nhập thấp, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, khẳng định giá trị bản thân. Tổ chức TCVM Thanh Hóa đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như: giảm nghèo bền vững; XDNTM; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030...

Song song với hoạt động đó, với phương châm “cân bằng giữa mục tiêu tài chính và mục tiêu xã hội”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, “vì sự phát triển của cộng đồng” như: tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em nghèo vượt khó tại khu vực nông thôn và miền núi; tặng quà tết cho hộ nghèo, tham gia chương trình “Xuân đoàn kết - tết biên cương”; chắp cánh ước mơ cho con em khách hàng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết đến, xuân về; tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó và các hộ gia đình chính sách; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt tại Thanh Hóa...

Hưởng ứng Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã hỗ trợ kinh phí, tích cực đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh và nhiều đơn vị xây nhà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Phát huy tinh thần xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo thiết thực, ý nghĩa. Tiêu biểu như hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Chi đoàn chi nhánh Thiệu Hóa (Đoàn Thanh niên Tổ chức TCVM Thanh Hóa).

Em Phạm Thị Ngà (7 tuổi, ở làng Rềnh, xã Thạch Lập) được Chi đoàn chi nhánh Thiệu Hóa nhận đỡ đầu từ tháng 9/2024. Hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn. Bố mất từ khi em còn rất nhỏ, sức khỏe mẹ em không tốt, thường xuyên phải chạy chữa thuốc thang vì căn bệnh suy tim. Không có công việc ổn định, thu nhập thấp, bấp bênh nên mọi nỗ lực của người mẹ nghèo, bệnh tật chẳng đủ thắp lên tương lai tươi sáng cho em. Sự quan tâm, hỗ trợ của Chi đoàn chi nhánh Thiệu Hóa gửi tới gia đình em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tạo động lực để hai mẹ con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong năm 2025, Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, bão. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động nhân lực, vật lực, chủ động đấu mối, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Gần 500 suất quà hỗ trợ được trao tận tay người dân vùng ngập lụt do bão số 10 tại các xã Kim Tân, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh... Bên cạnh đó, TCVM Thanh Hóa cũng đồng hành cùng các địa phương khác trong tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của cơn bão với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Ngày 6/10/2025, đoàn thiện nguyện của Tổ chức TCVM Thanh Hóa phối hợp cùng nhà tài trợ Thales đã trao 300 suất quà, với tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng cho học sinh tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 như: Trường Mầm non thôn Muốt (xã Cẩm Thạch), Trường Mầm non xã Cẩm Lương, Trường Mầm non Ngọc Lẫm, Trường Mầm non Thạch Lập, Trường Mầm non Cẩm Thủy, Trường Mầm non Ngọc Lặc...

Tinh thần nhân ái, sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm của cán bộ TCVM Thanh Hóa đã nhận được đánh giá cao từ chính quyền địa phương, sự tin tưởng, yêu mến của bà con Nhân dân. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Tổ chức TCVM Thanh Hóa không chỉ là kênh dẫn vốn hiệu quả, giúp cho hàng chục nghìn khách hàng là các hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Trong các chương trình, hoạt động nhân đạo, từ thiện, TCVM Thanh Hóa luôn là đơn vị tiên phong, tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể... Bởi lẽ, trong trái tim mỗi cán bộ TCVM Thanh Hóa đều ấm nóng tinh thần nhân ái, sẻ chia. Và tập thể Tổ chức TCVM Thanh Hóa đều không ngừng nỗ lực, cống hiến, phụng sự mục tiêu “vì sự phát triển cộng đồng”.

Bài và ảnh: Hoàng Linh