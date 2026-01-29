Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Khen thưởng nam sinh lớp 11 kịp thời sơ cứu phi công trong vụ rơi máy bay

Thương Nguyễn - Dân Trí
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Với hành động kịp thời hỗ trợ, sơ cứu ban đầu cho Trung úy phi công nhảy dù sau sự cố máy bay quân sự rơi, nam sinh lớp 11 tại Đắk Lắk đã được khen thưởng.

Khen thưởng nam sinh lớp 11 kịp thời sơ cứu phi công trong vụ rơi máy bay

Với hành động kịp thời hỗ trợ, sơ cứu ban đầu cho Trung úy phi công nhảy dù sau sự cố máy bay quân sự rơi, nam sinh lớp 11 tại Đắk Lắk đã được khen thưởng.

Khen thưởng nam sinh lớp 11 kịp thời sơ cứu phi công trong vụ rơi máy bay

Em Nguyễn Thành Khang được khen thưởng vì có hành động dũng cảm khi kịp thời hỗ trợ, sơ cứu cho nam phi công (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Tối 28/1, thông tin từ UBND phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), đại diện của UBND phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh để trao giấy khen cùng phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11 của trường.

Em Nguyễn Thành Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ kịp thời Trung úy phi công Đinh Thành Trung, sau khi phi công này nhảy dù tiếp đất sau sự cố máy bay quân sự Yak-130 rơi.

Vào sáng 28/1, khi Khang đang ở nhà trông em cho bố mẹ thì bất ngờ nghe tiếng máy bay gầm rú lớn trên bầu trời. Khang đi ra khu vực phía sau nhà và phát hiện Trung úy Đinh Thành Trung bị thương, đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh có chiếc dù.

Phát hiện phi công bị chảy máu vùng mặt, Khang dìu Trung úy Đinh Thành Trung vào nhà lấy gối kê cho nam phi công nằm nghỉ ngơi và chăm sóc trong khả năng của mình. Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt, đưa nam phi công vào bệnh viện điều trị.

Hành động đầy trách nhiệm của cậu học trò lớp 11 đã lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần dũng cảm của người trẻ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7h27 sáng nay.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn.

Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Sau khi được y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chăm sóc, sức khỏe của phi công Đinh Thành Trung đã ổn định.

Thương Nguyễn - Dân Trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/khen-thuong-nam-sinh-lop-11-kip-thoi-so-cuu-phi-cong-trong-vu-roi-may-bay-20260128200311119.htm

Từ khóa:

#Phi công #Đinh Thành Trung #Trường THPT #Nam sinh #Khen thưởng #lớp 11 #Máy bay quân sự #kịp thời #Rơi máy bay #Hành động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở - “chìa khóa” giữ ổn định địa bàn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, chú trọng đối...
Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Nâng tầm vị thế xứ Thanh

Thông tin đối ngoại
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại địa phương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Với đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hiệu...
Thước đo công vụ

Thước đo công vụ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dịp tết luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Từ việc thực phẩm mất an toàn, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày tết tăng đột biến hoặc khan hiếm giả tạo cục bộ do các hành vi găm hàng trục lợi. Cùng với đó là mất an toàn giao thông, trong đó có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh