Khẩn trương xử lý sự cố xảy ra trên các tuyến đê tại Thanh Hóa

Hiện nay, lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lên nhanh. Hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra rất nhiều sự cố, đặc biệt trên tuyến các đê tả, hữu sông Chu.

Nước sông Chu qua địa phận xã Thọ Xuân và Thiệu Quang liên tục dâng cao uy hiếp hàng trăm hộ dân sống ngoài đê.

Bộ NN&MT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn chống lũ.

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Yên từ BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3, hạ lưu sông Lèn trên BĐ3, sông Bưởi, sông Cầu Chày trên BĐ1 và còn tiếp tục lên.

Hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra rất nhiều sự cố, đặc biệt trên tuyến các đê tả, hữu sông Chu (đê cấp I, cấp II) liên tiếp xảy ra các sự cố sạt trượt mái đê (06 sự cố sạt trượt mái đê tả, hữu sông Chu thuộc địa bàn các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang với tổng chiều dài 377m; tràn đê tả sông Hoạt đoạn từ K5+540 - K5+840, xã Hà Long).

Để đảm bảo an toàn chống lũ của các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý giờ đầu các sự cố nêu trên, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

