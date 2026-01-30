Khẩn trương triển khai các dự án giao thông trọng điểm ngay từ đầu năm

Sáng 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 27 tỉnh, thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, chúng ta phải triển khai ngay các công việc sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tinh thần là phải hành động, chủ trương đã có thì phải triển khai nhanh, phải đạt hiệu quả cao nhất, lấy đó làm thước đo.

Thủ tướng nêu rõ, Phiên họp này rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ Phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành? Rà soát tiến độ triển khai các dự án của Ban Chỉ đạo, phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1 về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ 1.

Các tuyến cao tốc , đường bộ đã hoàn thành đều có tiêu chí, quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng cần được rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Rà soát lại, kiểm toán, thanh quyết toán đúng quy định, thời hạn; có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện xây dựng công trình.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu bên cạnh bảo đảm tiến độ thì phải bảo đảm cả chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm, bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới. Đánh giá các dự án liên quan các công trình đã được giao các địa phương thực hiện xem còn vướng mắc gì? Ví dụ như dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, Hữu Nghị-Chi Lăng, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Cao Lãnh-An Hữu, Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc đông-tây đoạn Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng... cần rà soát lại, nhất là không để tình trạng “1km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng chỉ đạo cần phải rà soát lại các công việc khác để điều chỉnh kịp thời; cùng với đó phải tích cực phòng, chống tham nhũng , tiêu cực; không để tình trạng sau khi kết thúc công trình lại để xảy ra các vụ việc. Các tuyến đường ở các địa bàn ở Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý phát triển hệ thống giao thông đường bộ vì đặc thù địa bàn miền núi khó khăn; cần nghiên cứu phát triển hệ thống đường cao tốc ở những địa bàn này để phát triển nhanh.

Các địa phương cũng phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; phải lớn lên chứ không được trông chờ, ỷ lại. Chúng ta cần rà soát dự án trọng điểm, thanh tra, giám sát nhưng không để ách tắc.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, theo mục tiêu đã đề ra, đến năm 2030 chúng ta phải hoàn thành 5.000km đường cao tốc, do đó phải có giải pháp phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay... chứ không để nghỉ ngơi, “Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”; coi trọng thời gian, trí tuệ, quyết đoán đúng lúc.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Với khí thế thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải tích cực triển khai ngay các công việc với tinh thần “phiên họp sau phải tốt hơn phiên họp trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước”; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc, đề ra giải pháp, không để các công việc bị ách tắc mà phải hanh thông; không để xảy ra các tiêu cực; thanh tra Bộ Xây dựng phải tích cực vào cuộc, không để “khuyết điểm nhỏ tích cực thành sai phạm lớn”.

* Theo Bộ Xây dựng, tại phiên họp lần thứ 22 ngày 9/12/2025, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã giao 31 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc, đường bộ ven biển, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và khởi công, khánh thành các dự án vào dịp 19/12/2025 để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành 13/18 nhiệm vụ đúng thời hạn , trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như:

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Bộ Xây dựng và các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục các bất lợi về thời tiết, các ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng số là 3.803km), 1.701km đường ven biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; đã tổng hợp, đề xuất các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc".

Phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; báo cáo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu hỗ trợ xe máy, thiết bị, nhân lực cho các nhà thầu; Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng, biểu dương kịp thời cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”.

ACV đã tập trung chỉ đạo thi công để khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025...

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 13 nhiệm vụ (5 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Tuy nhiên, vẫn còn 5 nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu .

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.803km (3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn) vượt chỉ tiêu 3.000km Chính phủ đã đề ra; đặc biệt đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc bắc-nam từ Cao Bằng đến Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hiện nay, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tích cực phát huy tinh thần “3 ca 4 kíp” để khắc phục các khó khăn bất lợi về điều kiện thời tiết do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025 để hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp Ban Chỉ đạo lần thứ 22.

Để bảo đảm hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Tuy nhiên trong quá trình thi công, trên địa bàn một số địa phương đã xuất hiện tình trạng trộm cắp các hạng mục thiết bị điện của công trình, việc xử lý, khắc phục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ đưa vào khai thác, có nguy cơ làm gián đoạn quá trình vận hành, khai thác hệ thống này, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như thất thu nguồn thu phí...

Hà Thanh Giang/Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/khan-truong-trien-khai-cac-du-an-giao-thong-trong-diem-ngay-tu-dau-nam-post940061.html