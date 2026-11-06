Khẩn trương thi công trở lại tuyến đường trọng điểm nối sân bay Thọ Xuân

Sau thời gian dài đình trệ do khó khăn về nguồn vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường nối trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân đang được tái khởi động. Trên công trường, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương thi công, từng bước hoàn thiện tuyến giao thông trọng điểm, góp phần kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển về phía Tây của tỉnh.

Video: Cận cảnh dự án tuyến đường nối Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Dự án đường nối trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Thanh Hoá.

Tuyến đường có chiều dài 23,11km, tổng mức đầu tư 3.339 tỷ đồng, đi qua địa bàn 8 xã, ảnh hưởng 2.268 hộ dân.

Dự án được chia thành hai tiểu dự án thành phần, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào sân bay Thọ Xuân.

Theo quy hoạch, tuyến đường có nền rộng từ 41 - 43m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách rộng 17m cùng hệ thống cầu trên tuyến.

Sau khi được tái khởi động, trên công trường, từng tốp công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động đến các vị trí thi công.

Nhiều hạng mục được triển khai trở lại sau thời gian dài gián đoạn, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án tiếp tục vào guồng thi công.

Không khí thi công khẩn trương cũng diễn ra tại nhiều đoạn tuyến đi qua các xã Tân Ninh, Xuân Du, Hợp Tiến, Thọ Bình, Thọ Ngọc và Sao Vàng.

Đặc biệt, sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án đang góp phần tháo gỡ một trong những khó khăn lớn đối với quá trình triển khai công trình.

Gia đình ông Hà Văn Hiển, ở thôn Diễn Ngoại, xã Hợp Tiến, thuộc diện phải giải phóng mặt bằng. Ông cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương đầu tư tuyến đường. Ngay khi có thông tin tuyến đường sẽ thi công trở lại, gia đình tôi đã chủ động tháo dỡ nhà cửa từ sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công”.

Với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, việc sớm hoàn thành tuyến đường mang ý nghĩa thiết thực. “Mong muốn chung của người dân là dự án sớm hoàn thành để chúng tôi có thể ổn định cuộc sống, có thêm cơ hội làm ăn, buôn bán khi đường sá được cải thiện”, bà Dương Thị Tiến, xã Hợp Tiến chia sẻ.

Việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân, đang tạo điều kiện để dự án từng bước khôi phục tiến độ.

Với quy mô đầu tư lớn, đây được kỳ vọng là trục giao thông quan trọng kết nối trung tâm của tỉnh với Cảng Hàng không Thọ Xuân, tạo thêm động lực cho quá trình phát triển không gian đô thị và kinh tế khu vực phía Tây. Đồng thời, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển đến sân bay Thọ Xuân, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân và kết nối giữa các khu vực.

Hoàng Đông - Phương Đỗ