Khai mạc Hội chợ hoa đào xã Hợp Tiến

Hương Hạnh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/2, xã Hợp Tiến tổ chức lễ khai mạc “Hội chợ hoa đào, hoa cây cảnh Xuân Bính Ngọ xã Hợp Tiến, năm 2026”.

Các đại biểu tham dự hội chợ.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân trong xã.

Với đặc trưng của khí hậu, thổ nhưỡng, xã Hợp Tiến được xem là một trong những nơi cung cấp hoa đào nổi tiếng của tỉnh với nhiều giống đào đẹp, độc đáo và quý hiếm. Từ những hộ gia đình trồng đào đầu tiên trên địa bàn, sau hơn 30 năm, Hợp Tiến đã hình thành 5 làng nghề trồng hoa đào truyền thống. Hiện nay, toàn xã có khoảng 100 ha với hơn 600 hộ trồng đào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo xã trao giải cho nhà vườn có tác phẩm xuất sắc.

Hội chợ Hoa đào, hoa cây cảnh xã Hợp Tiến diễn ra từ ngày 3- 9/2/2026 (tức từ ngày 16 - 22 tháng Chạp), tại mặt bằng khu dân cư thôn 3. Hội chợ có hơn 300 tác phẩm hoa đào, hoa cây cảnh có giá trị thẩm mỹ cao được lựa chọn từ các nhà vườn trong xã, mang đến không gian thưởng lãm, mua sắm cho Nhân dân và du khách. Ngoài triển lãm các tác phẩm hoa đào, cây cảnh, hội chợ còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của xã.

Hội chợ sẽ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hoa đào Hợp Tiến và các loại hoa, cây cảnh khác đến du khách trong và ngoài xã. Đồng thời, đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ, thông qua các đối tác tham dự hội chợ; thiết lập các mối quan hệ hợp tác sản xuất, kinh doanh của các nghệ nhân, nhà vườn và doanh nghiệp.

Tại lễ khai mạc, xã Hợp Tiến đã chấm và trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các chủ vườn có tác phẩm tham dự hội thi. Hội chợ hoa đào sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên của địa phương vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Hương Hạnh

Từ khóa:

#xã Hợp Tiến #Chợ Hoa Đào #Sản phẩm OCOP #Hoa cây cảnh #Khai mạc #Phát triển kinh tế

