Khai mạc Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 3, năm 2025

Chiều 07/12, tại cụm sân cỏ nhân tạo Vietkids (phường Hạc Thành), Giải bóng đá 7 người O40 tỉnh Thanh Hóa mùa thứ 3, năm 2025 đã chính thức khai mạc.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Đà Ninh phối hợp tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong toàn tỉnh.

Tham dự giải có 16 đội bóng, được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất - nhì vào đá tứ kết. Từ vòng tứ kết, các đội chia cặp đấu loại trực tiếp. Bảng A gồm các đội: G8 Omely, Sông Mã, Nông Cống, Lam Kinh. Bảng B gồm các đội: Quang Văn, Giấu Bài, Lam Sơn 1 - 8, Triệu Sơn. Bảng C sẽ là cuộc tranh tài của Đất Cảng, Trung Sơn, THPT 99 - 02 và Quang Trung. Bảng D được đánh giá là bảng khốc liệt nhất với sự đua tranh của các đội: Đồng Niên, U40 Sầm Sơn, Anh em Ba Lít, THPT 00 - 03. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại cụm sân cỏ nhân tạo Vietkid và áp dụng Luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Màn trống hội chào mừng giải đấu.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự cho biết giải đấu sẽ trở thành điểm hẹn thể thao đầy cảm xúc, là nơi gắn kết những cầu thủ trên 40 tuổi bằng tình yêu dành cho trái bóng tròn. Giải sẽ được tổ chức chu đáo và chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.

Công tác trọng tài tại giải được đặc biệt chú trọng, đảm bảo các trận đấu diễn ra công bằng, minh bạch.

Việc tăng số lượng đội tham dự ở mùa 3 cũng kéo theo số lượng trận đấu nhiều hơn, các cầu thủ có thêm nhiều cơ hội thi đấu và giao lưu với nhau nhiều hơn. Nhưng đồng nghĩa, con đường đi đến trận chung kết không hề dễ dàng.

Đây được ví như một “Champions League” dành cho các cầu thủ bóng đá phong trào trên 40 tuổi khi ở lần thứ ba tổ chức, giải đấu đã quy tụ một loạt những đội bóng và các cầu thủ xuất sắc trong giới phong trào.

Với tinh thần nhiệt huyết của các đội tham gia thi đấu, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn dành cho các đội và cá nhân xuất sắc, các trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra kịch tính và quyết liệt.

Các trận đấu thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Giải sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và dự kiến kéo dài đến ngày 10/1/2026 với trận tranh giải 3, chung kết và lễ tổng kết, trao thưởng.

Anh Tuân