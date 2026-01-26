Kết đắng cho những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước

Chống phá Đảng, Nhà nước là hành vi phản động và nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, chính trị và trật tự xã hội. Các hành vi chống phá thường bao gồm: Xuyên tạc, kích động, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước; lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, lôi kéo người dân vi phạm pháp luật...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Minh Vũ.

Từ lâu, dư luận đã không lạ gì với những luận điệu, hành vi chống phá của các tổ chức thiếu thiện chí, những tổ chức, cá nhân thù địch với Việt Nam. Mục đích của những đối tượng này là tạo sự chú ý của dư luận nhằm chia rẽ nội bộ, gây hoài nghi, bức xúc trong Nhân dân, xa hơn nữa, các tổ chức, cá nhân này sẽ đưa ra những đòi hỏi phi lý, kiếm cớ can thiệp thô bạo vào nội bộ của Việt Nam và toan tính thay đổi thể chế chính trị.

Vụ án Lê Trung Khoa là một điển hình. Lê Trung Khoa sinh ngày 23/9/1971 tại Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội. Từ đầu thập niên 90 thế kỷ XX Lê Trung Khoa cùng gia đình sang định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, Khoa tham gia vào một số hoạt động kinh doanh liên quan tới hệ thống máy tính tiền. Sau đó đối tượng thôi kinh doanh và tập trung vào truyền thông. Lê Trung Khoa thành lập trang mạng “thoibao.de” để giới thiệu mình là “nhà báo”, “nhà hoạt động dân chủ”. Trang facebook của Lê Trung Khoa được cho là có lượng người theo dõi lớn và Khoa đã lợi dụng điều này để tuyên truyền, phát tán nhiều bài viết có nội dung chống phá tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở Việt Nam; xuyên tạc, bịa đặt; kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Dưới vỏ bọc “truyền thông độc lập”, các nội dung xuyên tạc, bịa đặt được sản xuất liên tục như một dây chuyền. Lượt xem, lượt tương tác (trong đó khoảng 90% đến từ Việt Nam) được quy đổi thành tiền quảng cáo, tài trợ.

Ngày 31/12/2025, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Lê Trung Khoa cùng đồng bọn về tội chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phiên tòa dù xét xử vắng mặt một số bị cáo nhưng là sự khẳng định dứt khoát: Khoảng cách địa lý không làm thay đổi bản chất hành vi; việc cư trú ở nước ngoài không tạo ra “lá chắn miễn trừ”. Không có “vùng an toàn” cho hành vi chống phá có tổ chức, có chủ ý; mọi ảo tưởng núp bóng “tự do ngôn luận”, “bất đồng chính kiến” đều phải trả giá trước pháp luật.

Xét xử vắng mặt không làm giảm hiệu lực của bản án; ngược lại, nó cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ trật tự pháp lý và lợi ích quốc gia. Từ đây, cái giá mà các đối tượng phải trả hiện lên rất rõ. Đó là danh dự chính trị bị tước bỏ hoàn toàn, mọi danh xưng tự phong như “nhà hoạt động”, “luật sư nhân quyền”, “nhà báo độc lập” đều mất giá trị. Con đường trở về Tổ quốc cũng khép lại.

Trên địa bàn Thanh Hóa, ngày 14/1/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Vũ (sinh năm 1968) thường trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025 Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Lê Minh Vũ” và fanpage “Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận” để đăng tải các bài viết chứa đựng nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương. Các nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Vũ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân trên địa bàn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ những tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của tổ chức, cá nhân công khai trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, chuẩn mực đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng là lời khẳng định rõ ràng: Pháp luật Việt Nam đủ bản lĩnh, đủ cơ sở và đủ kiên quyết để bảo vệ Đảng, Nhà nước, lợi ích quốc gia và sự ổn định xã hội. Đó cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho những ai đang lầm đường, lạc lối.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt