Kéo dài Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học về Đảng

Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Đại biểu tham quan triển lãm “Thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam” ngày 25/4/2025. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đó là nội dung trong Quyết định số 139/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký ngày 19/1/2026.

Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 9/2/2023.

Theo đó, Chương trình được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025 với mục đích công bố các tác phẩm văn học ca ngợi sự nghiệp cách mạng, phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc kháng chiến thần kỳ giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ; góp phần tiếp tục kế thừa và bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học...

Ngoài việc kéo dài thời gian, các nội dung khác trong Quyết định số 69 được giữ nguyên.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện; chủ trì và chịu trách nhiệm việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 69; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật, không thất thoát, lãng phí./.

