Israel cảnh báo nguy cơ Iran dùng UAV tấn công Tổng thống Mỹ

Tình báo Israel đã cảnh báo Mỹ về khả năng Iran lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ nhằm vào Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Cảnh báo được cho là khiến Washington tăng cường các biện pháp an ninh và làm triển vọng đàm phán với Tehran thêm khó khăn.

Theo báo Israel Hayom ngày 14/11, Cơ quan Tình báo Mossad của Israel đã thông báo với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) rằng Iran có ý định nhằm vào Tổng thống Donald Trump và một số thành viên cấp cao trong chính quyền Mỹ. Một số quan chức Israel và Mỹ cho biết thông tin này cũng được một cơ quan tình báo phương Tây khác xác nhận. Trước đó, phía Mỹ đã đề nghị Israel kiểm chứng những cảnh báo trên.

Giám đốc Mossad Roman Gofman đang có chuyến thăm Mỹ và đã gặp Giám đốc CIA John Ratcliffe. Hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề tình báo và an ninh.

Theo một quan chức Israel, Washington trước đó đã nhận thức được những mối đe dọa nhằm vào các quan chức cấp cao Mỹ, đặc biệt sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel. Tuy nhiên, cảnh báo mới đề cập những nguy cơ cụ thể và gần đây, trong đó có khả năng sử dụng UAV mang chất nổ, loại phương tiện được đánh giá khó đối phó bằng các biện pháp bảo vệ thông thường.

Truyền thông Mỹ cho biết một số quan chức cấp cao đã hạn chế xuất hiện tại các sự kiện ngoài trời và được bố trí nơi lưu trú an toàn. Trong số này có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Các hoạt động công khai của Tổng thống Trump cũng được tăng cường bảo vệ bằng những biện pháp chuyên dụng nhằm phát hiện và vô hiệu hóa UAV.

Liên quan triển vọng đàm phán, các nguồn tin cho rằng những cảnh báo an ninh trên là một trong những yếu tố khiến Tổng thống Trump thay đổi lập trường đối với khả năng đạt thỏa thuận với Iran. Tehran được cho là đã thể hiện một số linh hoạt về vấn đề hạt nhân, nhưng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nới lỏng đáng kể các biện pháp trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa trước khi tiến hành đàm phán thực chất. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Washington không còn cần một thỏa thuận với Tehran. Mỹ cũng được cho là đang cân nhắc mở rộng các biện pháp gây sức ép kinh tế, trong đó có việc siết chặt các tuyến xuất nhập khẩu qua biên giới đường bộ của Iran, đặc biệt là những tuyến kết nối với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hằng