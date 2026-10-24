Israel cân nhắc mở chiến dịch quân sự lớn chưa từng có tại Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đang cân nhắc phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây, với mức độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tuyên bố được đưa ra sau khi hai binh sĩ Israel thiệt mạng trong một vụ nổ súng gần thành phố Hebron, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng tại nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm thành phố Hebron ngày 23/10, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch với quy mô chưa từng được triển khai kể từ cuộc chiến Arab-Israel năm 1967, có thể bao gồm sơ tán người dân, khám xét từng ngôi nhà và phá hủy các cơ sở mà Israel cho là phục vụ hoạt động khủng bố. Ông khẳng định quân đội đã sẵn sàng triển khai, nhưng thời điểm cụ thể sẽ được quyết định sau.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Isarel được đưa ra sau vụ việc xảy ra sáng cùng ngày tại chốt kiểm soát Farsh al-Hawa, gần Hebron, khi hai người Palestine mang theo súng ngắn và súng trường tự động đấu súng với binh sĩ Israel. Quân đội Israel cho biết hai người này đã bị bắn hạ. Hai binh sĩ Israel thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Ông Netanyahu ca ngợi phản ứng của lực lượng an ninh, cho rằng các binh sĩ đã ngăn chặn một vụ tấn công có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Ông đồng thời ra lệnh phong tỏa Bờ Tây, tăng cường các hoạt động truy quét và bắt giữ những người bị tình nghi liên quan đến khủng bố.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần, vụ việc tại Hebron có thể làm gia tăng sức ép chính trị đối với Thủ tướng Netanyahu, đồng thời đặt ra nguy cơ căng thẳng an ninh tiếp tục leo thang tại Bờ Tây. Hôm 23/10, ông đã yêu cầu hủy toàn bộ các sự kiện vận động tranh cử của đảng Likud.

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Israel thông báo sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tại miền Bắc và miền Trung nước này trong hai ngày 25 và 26/10, mô phỏng các tình huống tấn công bất ngờ, đột nhập từ trên không và trên bộ, ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/10. Quân đội Israel nhấn mạnh các cuộc diễn tập nằm trong kế hoạch huấn luyện thường niên năm 2026 và nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến, mức độ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng này khẳng định không có dấu hiệu cho thấy một sự cố an ninh sắp xảy ra.

Trong một diễn biến liên quan, cuộc thăm dò do báo Maariv công bố ngày 23/10 cho thấy đảng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến giành được 48 ghế tại Quốc hội, giảm 3 ghế so với khảo sát một tuần trước đó, trong khi phe đối lập được dự báo giành 54 ghế. Như vậy, cả hai bên đều chưa đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội Israel gồm 120 thành viên.

Theo luật Israel, việc công bố kết quả thăm dò bầu cử mới bị cấm từ cuối ngày thứ Sáu trước ngày bầu cử cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Viện Dân chủ Israel cho biết quy định này được ban hành năm 2007 nhằm ngăn chặn việc cung cấp thông tin sai lệch và thao túng dư luận thông qua các cuộc thăm dò ngay trước thềm bầu cử.

Thúy Hà