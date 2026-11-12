Ireland triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử trước hai hội nghị cấp cao châu Âu

Lực lượng cảnh sát Ireland đã triển khai chiến dịch bảo đảm an ninh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thủ đô Dublin, nhằm chuẩn bị cho hai hội nghị cấp cao của châu Âu diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Âu cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh nghiêm ngặt tại các địa điểm tổ chức và khu vực lân cận.

Theo thông tin từ cảnh sát quốc gia Ireland, chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát Bắc Ireland và một số đối tác quốc tế. Đây là hoạt động bảo đảm an ninh lớn nhất trong lịch sử lực lượng cảnh sát nước này, với hơn 15.000 ca trực kéo dài 12 giờ trong thời gian từ ngày 10-13/11.

Quy mô huy động bao gồm hơn 100 cảnh sát mô tô được đào tạo chuyên trách hộ tống đoàn xe, trên 200 nhân viên làm nhiệm vụ hộ tống an ninh bằng mô tô, hơn 200 cảnh sát thuộc các đội tìm kiếm, cùng lực lượng hỗ trợ từ đơn vị cảnh khuyển, đơn vị đường thủy và Lực lượng Phòng vệ Ireland. Đáng chú ý, mỗi ngày có hơn 500 cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng và hơn 500 cảnh sát chiến thuật có vũ trang được triển khai, trong đó có các đơn vị phản ứng khẩn cấp, hỗ trợ vũ trang và bảo vệ yếu nhân.

Ủy viên cảnh sát Ireland Justin Kelly nhận định đây sẽ là những ngày đầy thách thức, khi lực lượng chức năng phải ứng phó với nhiều nguy cơ, từ các hoạt động gây mất ổn định, đe dọa an ninh phi truyền thống đến tình trạng mất trật tự công cộng và các hành vi can thiệp. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng công tác chuẩn bị đã được triển khai đầy đủ để bảo đảm an toàn cho các sự kiện.

Các biện pháp kiểm soát an ninh và giao thông đã được thiết lập từ ngày 11/11 xung quanh Trung tâm Hội nghị Dublin – địa điểm tổ chức hai hội nghị cũng như Phòng trưng bày Quốc gia Ireland, nơi Thủ tướng Micheál Martin dự kiến tổ chức tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tham dự. Nhiều tuyến đường và cầu quan trọng, trong đó có cầu Samuel Beckett, được áp dụng lệnh hạn chế hoặc đóng cửa đối với phương tiện giao thông. Các hành khách di chuyển đến sân bay Dublin cũng được khuyến cáo chủ động bố trí thêm thời gian.

Hai sự kiện gồm Hội nghị lần thứ 9 Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), diễn ra ngày 12/11 và cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/11. Theo Hội đồng châu Âu, hội nghị EPC dự kiến có 48 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ được mời tham dự, cùng lãnh đạo các thể chế châu Âu và tổ chức quốc tế. Chương trình nghị sự tập trung vào xây dựng một châu Âu có năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối, bảo đảm nguồn năng lượng với chi phí hợp lý và củng cố an ninh, dân chủ của khu vực.

Trong khi đó, cuộc họp không chính thức ngày 13/11 sẽ quy tụ lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU, cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhằm trao đổi về các vấn đề thời sự và ưu tiên chiến lược của liên minh. Chiến dịch an ninh dự kiến được duy trì đến tối 13/11, khi các hoạt động cấp cao kết thúc.

Vân Bình