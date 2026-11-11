Iran: IRGC công bố cơ sở tên lửa ngầm mới, cảnh báo đáp trả các cuộc tấn công

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/11 công bố hình ảnh một cơ sở tên lửa ngầm mới, trong đó có tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các bệ phóng. Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Tehran có thể mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài Trung Đông nếu tiếp tục bị tấn công.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 10/11 phát sóng đoạn video ghi lại cảnh Tư lệnh Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi và Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC Majid Mousavi thị sát một cơ sở tên lửa ngầm mới. Hình ảnh cho thấy bên trong khu phức hợp có nhiều tên lửa và hệ thống phóng. Tuy nhiên, giới chức Iran không tiết lộ vị trí cơ sở cũng như thời điểm chuyến thị sát diễn ra.

Trong chuyến thăm, ông Abdollahi cảnh báo Iran sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công. Ông tuyên bố: “Nếu đối phương có thêm hành động nhằm vào chúng tôi, phản ứng của chúng tôi sẽ vượt ra ngoài khu vực”.

Trước đó, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi thông báo lực lượng này sẽ công bố một cơ sở tên lửa ngầm mới. Theo ông, Iran đã chuyển một phần hoạt động sản xuất tên lửa xuống các khu phức hợp dưới lòng đất nhằm bảo vệ năng lực quân sự trước các cuộc không kích và duy trì hoạt động trong thời chiến. Ông cũng cảnh báo Iran có thể triển khai những loại vũ khí chưa từng được công bố nếu xung đột với Mỹ và Israel leo thang.

Theo hình ảnh được truyền thông Iran công bố, cơ sở mới có các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cùng bệ phóng. Một số nhà quan sát nguồn mở nhận định hình ảnh cho thấy sự hiện diện của tên lửa đạn đạo tầm trung Fattah-1 và các phương tiện mang tên lửa có khả năng ngụy trang dưới hình dạng xe tải thương mại. Tuy nhiên, những nhận định này chưa được xác minh độc lập. Iran đã dành nhiều năm xây dựng các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa dưới lòng đất, thường được gọi là “thành phố tên lửa”, nhằm bảo vệ kho vũ khí trước các cuộc không kích và duy trì khả năng tác chiến khi xảy ra xung đột.

Bích Hồng