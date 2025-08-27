Iran công bố phát hiện bia ký cổ nhỏ nhất thế giới

Một nhà sử học người Iran vừa công bố phát hiện được cho là “bia ký cổ nhỏ nhất thế giới,” với niên đại khoảng 1.600 năm, được khắc trên vách đá tại Marvdasht, tỉnh Fars, có từ cuối thời kỳ Sassanid.

Bia ký cổ nhỏ nhất thế giới, với niên đại khoảng 1.600 năm, được khắc trên vách đá tại Marvdasht (Iran). (Ảnh: Tehran Times)

Tiến sỹ sử học Abolhassan Atabaki cho biết bia ký này có kích thước chỉ 4x7 cm - tương đương một bao diêm, và được khắc bằng một công cụ có đầu chỉ 0,5 mm.

Ông cho biết: “Phát hiện đặc biệt này là một trong những kiệt tác của nghệ thuật thuần Iran thời Sassanid. Những phát hiện giá trị như vậy trong lĩnh vực di sản văn hóa có thể trở thành biểu tượng của bản sắc dân tộc và nguồn thu hút du lịch trong tương lai."

Nhà sử học Najmeh Ebrahimi cho biết văn bản được viết bằng 9 dòng, sử dụng chữ Pahlavi và Ba Tư Trung đại, trong đó 2 dòng đầu bị che khuất bởi lớp trầm tích đá. Bà cho rằng văn bản có thể do một cư dân của thành cổ Istakhr sáng tác và mang nội dung tôn giáo thời Sassanid.

Bà Ebrahimi cho biết thêm Tiến sỹ Atabaki đã tiến hành nghiên cứu và dịch văn bản này, dự kiến sẽ được công bố trên các tạp chí học thuật trong thời gian tới.

Trước đó, đầu năm nay, ông Atabaki cũng đã công bố phát hiện một bia ký hiếm hoi khác thuộc thời Sassanid tại khu vực Marvdasht. Văn bản này được cho là lên án hành vi thất hứa.

Thành cổ Istakhr, nằm gần Persepolis ở miền nam Iran, từng là nơi cư trú của các vị vua Sassanid, với dấu tích còn lại của cung điện, đền thờ và các công trình phòng thủ. Thành phố này có vai trò chính trị quan trọng từ năm 224 sau Công nguyên, khi Ardashir I lật đổ Artabanus IV của đế chế Parthia và thành lập vương triều Sassanid.

Ngày nay, Istakhr phần lớn chỉ còn là phế tích, với những mảnh kiến trúc rải rác trong một khu vực có tường bao quanh rộng 1.400 x 650 mét. Trước đây, khu vực này từng được bao bọc bởi một con hào nối với dòng sông theo mùa.

Dưới thời Sassanid, nghệ thuật và kiến trúc Iran đạt đến thời kỳ rực rỡ, với những cung điện và bích họa hoành tráng tại các địa điểm như Bishapur, Naqsh-e Rostam và Naqsh-e Rajab./.

Theo TTXVN