iPhone Air sau 1 tháng sử dụng, pin máy ra sao?

iPhone Air sau 1 tháng sử dụng vẫn phục vụ tốt cho tác vụ cơ bản của người dùng khi sở hữu viên pin 3149 mAh. Thiết bị tích hợp camera trước 18MP có Center Stage giúp khung hình mở rộng linh hoạt khi gọi video không cần xoay máy. Tuy nhiên, việc thiếu hệ thống tản nhiệt khiến máy ấm lên nhanh khi dùng LTE liên tục.

Đánh giá chi tiết iPhone Air sau 1 tháng sử dụng

iPhone Air duy trì độ ổn định cao trong các tác vụ nhưng vẫn tồn tại những hạn chế về nhiệt độ và thời lượng pin khi hoạt động cường độ cao. Khả năng quay chụp với camera 48MP mang lại chất lượng ảnh tốt dù thiếu vắng ống kính góc rộng.

Viên pin 3149 mAh đủ dùng cho nhu cầu cơ bản

Trải nghiệm thực tế với iPhone Air sau 1 tháng sử dụng cho thấy viên pin dung lượng 3149 mAh đáp ứng tốt cho các nhu cầu làm việc văn phòng cơ bản. Khi thực hiện các tác vụ hỗn hợp gồm lướt web và chơi game khá nhiều với kết nối Wifi cùng LTE, thiết bị đạt thời gian onscreen khoảng hơn 4 giờ.

Viên pin 3149 mAh cho thời gian onscreen hơn 4 giờ.

Nếu chỉ sử dụng mạng xã hội và không thao tác quá nhiều, máy đủ khả năng phục vụ trong suốt một ngày dài mà không cần nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, việc mang theo sạc dự phòng vẫn rất cần thiết khi dùng nhiều LTE liên tục để giữ cho quá trình trải nghiệm được liền mạch và không bị gián đoạn giữa chừng.

Hiệu năng mượt mà nhưng hạn chế về khả năng tản nhiệt

Phần cứng iPhone Air sau 1 tháng sử dụng vận hành ổn định với tốc độ tải ứng dụng nhanh và gần như không xuất hiện tình trạng giật lag. Sự mượt mà này giúp thiết bị xử lý tốt các tác vụ thường ngày, chứng tỏ hiệu năng không hề kém cạnh so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường.

Hiệu năng ổn định, xử lý mượt mà các tác vụ thường ngày.

Do không được trang bị hệ thống tản nhiệt chuyên dụng, khu vực gần camera thường ấm lên sau khoảng 15 đến 20 phút chơi game hoặc dùng LTE ngoài trời. Rào cản về nhiệt độ này khiến thiết bị chưa thực sự thích hợp để phục vụ các tác vụ nặng trong thời gian dài hay nhu cầu giải trí với cường độ cao.

Camera đơn 48MP chất lượng cao và quay video kép

Hệ thống camera trên iPhone Air sau 1 tháng sử dụng ghi điểm nhờ cảm biến chính 48 MP khẩu độ f/1.6 tích hợp công nghệ lấy nét Dual Pixel PDAF và chống rung OIS. Chất lượng ảnh chụp trong cả điều kiện đủ sáng hay thiếu sáng đều có độ chi tiết cao cùng màu sắc trung thực.

Camera 48 MP chụp ảnh sắc nét với màu sắc trung thực.

Điểm sáng của máy là camera trước 18MP hỗ trợ Center Stage. Ngoài ra, tính năng quay video kép cho phép ghi hình cùng lúc hai chiều, rất hữu ích cho vlogger. Dù vậy, chức năng zoom quang học chỉ đến 2x và thiếu ống kính góc siêu rộng khiến hình ảnh vật thể ở xa giảm chất lượng rõ rệt, hạn chế sự linh hoạt khi chụp.

Có nên mua iPhone Air hay không?

Trải nghiệm iPhone Air sau 1 tháng sử dụng cho thấy thiết bị này là lựa chọn rất hợp lý cho người dùng văn phòng hoặc vlogger cần camera trước hỗ trợ Center Stage. Khả năng quay video kép mang lại sự tiện lợi lớn cho sáng tạo nội dung, trong khi hiệu năng vẫn đủ mạnh mẽ để đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản hằng ngày.

Thiết bị hỗ trợ tốt công việc văn phòng và sáng tạo vlog.

Ngược lại, những đối tượng yêu thích chơi game hay cần chụp ảnh đa dụng sẽ gặp trở ngại vì máy thiếu tản nhiệt và không có ống kính zoom quang học để chụp xa. Viên pin tụt nhanh khi dùng LTE liên tục cũng là yếu tố cần cân nhắc, đòi hỏi người sở hữu phải mang theo sạc dự phòng để duy trì kết nối liền mạch.

Nếu có bạn vừa muốn sở hữu điện thoại tốt mà vẫn tiết kiệm được chi phí thì tại CellphoneS vẫn phân phối đầy đủ các dòng sản phẩm iPhone cũ giá rẻ đã qua sử dụng nhưng vẫn đảm bảo ngoại hình đẹp như mới, pin trên 85%.

