iPhone 17 ra mắt: Siêu phẩm đột phá với màn hình 120Hz, camera 48MP và chip A19 mạnh mẽ

Apple vừa chính thức vén màn thế hệ iPhone mới nhất, mang đến những nâng cấp toàn diện và xác lập tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp smartphone. Tâm điểm của sự kiện chính là iPhone 17, một siêu phẩm thực sự với những cải tiến đột phá từ màn hình, hiệu năng cho đến hệ thống camera, hứa hẹn một trải nghiệm vượt trội chưa từng có.

iPhone 17 - Nâng cấp toàn diện, định nghĩa lại trải nghiệm

Màn hình ProMotion 120Hz và thiết kế bền bỉ vượt trội

Lần đầu tiên, Apple mang công nghệ ProMotion 120Hz và Always-On Display lên dòng iPhone tiêu chuẩn, một nâng cấp mà người dùng đã mong chờ từ lâu. iPhone 17 sở hữu màn hình 6.3 inch lớn hơn, cho mọi thao tác cuộn lướt, chơi game hay xem video trở nên mượt mà đáng kinh ngạc. Độ sáng ngoài trời tối đa cũng được đẩy lên mức kỷ lục 3000 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Không chỉ đẹp, iPhone 17 còn bền bỉ hơn bao giờ hết với Ceramic Shield 2, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần thế hệ trước. Thiết kế năm nay mang đến 5 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp, bao gồm: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), và Sage (Xanh Lá xô thơm).

Sức mạnh đột phá từ chip A19 và dung lượng gấp đôi

iPhone 17 sử dụng chip A19 tiến trình 3nm, với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi thế hệ mới, xử lý mượt mọi tác vụ từ cơ bản đến phức tạp, tối ưu cho Apple Intelligence và gaming. Hiệu suất của iPhone 17 cải thiện rõ rệt so với iPhone 16, mang lại tốc độ phản hồi tức thì. Ngoài ra, dung lượng khởi điểm của iPhone 17 tăng lên 256GB, gấp đôi thế hệ trước, cho không gian lưu trữ rộng rãi hơn.

Hệ thống camera 48MP: Nâng tầm nhiếp ảnh di động

Hệ thống camera trên iPhone 17 là một bước nhảy vọt thực sự. Cả camera chính và camera góc siêu rộng (Ultra Wide) đều sở hữu cảm biến 48MP. Đặc biệt, camera Ultra Wide mới có độ phân giải cao gấp 4 lần so với iPhone 16, cho phép ghi lại những bức ảnh phong cảnh hay kiến trúc với độ chi tiết ấn tượng.

Camera trước cũng được tái định nghĩa hoàn toàn với hệ thống Center Stage đột phá. Cảm biến hình vuông lớn hơn cho phép chụp ảnh selfie ở độ phân giải lên tới 18MP và dễ dàng chuyển đổi giữa khung hình dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại. Trí tuệ nhân tạo (AI) còn tự động mở rộng khung hình khi có thêm người tham gia, đảm bảo không ai bị bỏ lỡ trong những khoảnh khắc vui vẻ.

Bảng giá iPhone 17 và các phiên bản

Lưu ý: Bảng giá được cập nhật ngày 16/09/2025 và có thể thay đổi nhẹ khi sản phẩm chính thức mở bán tại Việt Nam.

