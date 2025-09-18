iPhone 17 Pro: Siêu phẩm đáng nâng cấp với những điểm nhấn đột phá hấp dẫn?

Sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới đã thu hút mạnh mẽ giới công nghệ với sự xuất hiện của iPhone 17, iPhone Air cùng bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Nổi bật nhất là iPhone 17 Pro, gây chú ý với hàng loạt nâng cấp đột phá và được nhiều người đánh giá là bản nâng cấp đáng giá nhất nhiều năm trở lại đây.

Những nâng cấp định nghĩa lại trải nghiệm "Pro"

Thiết kế Unibody và hiệu năng tản nhiệt vượt trội

Apple lần đầu áp dụng thiết kế unibody nguyên khối cho iPhone, chế tác từ hợp kim nhôm hàng không vũ trụ độc quyền. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài sang trọng với ba màu Bạc, Xanh Đậm và Cam Vũ Trụ.

Nhờ khả năng dẫn nhiệt gấp 20 lần titan kết hợp buồng hơi (vapor chamber) do Apple thiết kế, iPhone 17 Pro duy trì hiệu năng đỉnh cao lâu dài mà không quá nhiệt.

A19 Pro - Sức mạnh hiệu năng bền bỉ đến kinh ngạc

Trung tâm của iPhone 17 Pro là chip A19 Pro mạnh mẽ nhất từng có trên iPhone. Kết hợp với hệ thống tản nhiệt cải tiến, A19 Pro mang lại hiệu năng bền bỉ, cao hơn 40% so với iPhone 16 Pro, cho phép chơi game đồ họa nặng hoặc chỉnh sửa video 4K liên tục mà không gặp trở ngại nào.

Hệ thống camera Pro - Bước nhảy vọt về nhiếp ảnh di động

Camera là nâng cấp nổi bật nhất của iPhone 17 Pro với ba cảm biến sau 48MP Fusion cho chất lượng hình ảnh đồng đều ở mọi tiêu cự.

Đặc biệt, camera telephoto hỗ trợ zoom quang học 8x (200mm) – mức xa nhất từng có trên iPhone, cùng khả năng chụp chân dung nghệ thuật ở 4x (100mm) và bắt trọn chi tiết ở khoảng cách xa. Camera trước Center Stage 18MP cũng mang đến ảnh selfie cùng video call cực kỳ sắc nét.

iPhone 17 Pro sinh ra để dành cho ai?

Nhà sáng tạo nội dung và nhiếp ảnh gia: Hệ thống camera 48MP đa dụng cùng khả năng zoom 8x và các tính năng video chuyên nghiệp như ProRes RAW.

Game thủ chuyên nghiệp: Hiệu năng bền bỉ từ chip A19 Pro và hệ thống tản nhiệt tiên tiến đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà, ổn định.

Người dùng yêu cầu hiệu năng đỉnh cao: Phù hợp nếu bạn cần một thiết bị có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ và có thời lượng pin tốt nhất.

Có nên mua iPhone 17 Pro?

Nếu đang sử dụng dòng iPhone 16 hoặc đời cũ hơn, nâng cấp lên iPhone 17 Pro hoàn toàn xứng đáng. Hiệu năng của máy duy trì vượt trội hơn 40%, zoom quang học tăng lên 8x so với 5x, ba camera sau đều 48MP cho chất lượng đồng đều cùng thiết kế tản nhiệt ưu việt – tất cả mang đến trải nghiệm khác biệt rõ rệt trong sử dụng hằng ngày.

Bảng giá iPhone 17 Pro (dự kiến tại Việt Nam)

Dưới đây là bảng giá dự kiến cho các phiên bản iPhone 17 Pro tại thị trường Việt Nam.

Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 17/09/2025 và có thể thay đổi nhẹ khi sản phẩm chính thức mở bán.

Đặt trước iPhone 17 và iPhone Air - Rước ngàn ưu đãi độc quyền

Để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ iPhone 17 (Gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air, chương trình Pre-Order mang đến những ưu đãi không thể bỏ lỡ:

Giao trễ tặng ngay 1 triệu.

Tặng bình giữ nhiệt MagSafe TopZone độc quyền với 5 màu trendy (số lượng có hạn cho 17.000 khách hàng đầu tiên).

Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%.

Thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu.

Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví.

Mua kèm iPad giảm 2.000.000đ, MacBook giảm 3.000.000đ, Apple Watch giảm 600.000đ, AirPods giảm 500.000đ.

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện đến 500.000đ.

Tặng phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone.

Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí.

Với những nâng cấp toàn diện và đột phá, iPhone 17 Pro không chỉ là một chiếc điện thoại, mà là một lời khẳng định về công nghệ đỉnh cao. Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Hãy nhanh tay đặt trước siêu phẩm iPhone 17 Pro ngay hôm nay tại TopZone để nhận trọn bộ ưu đãi hấp dẫn!

QT