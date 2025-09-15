iPhone 17 Pro Max ra mắt: Siêu phẩm đột phá với camera zoom 8x và hiệu năng vô song

Hotline: 0822.173.636   |

Sự kiện công nghệ được mong chờ nhất năm của Apple đã chính thức khép lại, mang đến một loạt siêu phẩm định hình lại tương lai ngành di động. Trong đó, ngôi sao sáng nhất, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là iPhone 17 Pro Max – một tuyệt tác công nghệ phá vỡ mọi giới hạn về hiệu năng, nhiếp ảnh và thời lượng pin.

Sự kiện công nghệ được mong chờ nhất năm của Apple đã chính thức khép lại, mang đến một loạt siêu phẩm định hình lại tương lai ngành di động. Trong đó, ngôi sao sáng nhất, tâm điểm của mọi sự chú ý chính là iPhone 17 Pro Max – một tuyệt tác công nghệ phá vỡ mọi giới hạn về hiệu năng, nhiếp ảnh và thời lượng pin.

Thiết kế và Hiệu năng - Định nghĩa lại chuẩn mực Pro

Khung unibody nhôm hàng không vũ trụ đột phá

iPhone 17 Pro Max sở hữu thiết kế unibody nguyên khối từ hợp kim nhôm hàng không vũ trụ do chính Apple thiết kế. Vật liệu mới nhẹ hơn và còn có khả năng tản nhiệt vượt trội gấp 20 lần so với titan thế hệ trước.

Thiết kế mới có ba màu sắc ấn tượng: Silver, Deep Blue và Cosmic Orange.

Màn hình siêu bền, siêu sáng với Ceramic Shield 2

Mặt trước và mặt sau của máy được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và chống nứt vỡ tốt hơn gấp 4 lần so với kính lưng thế hệ trước. Màn hình ProMotion được phủ một lớp chống phản chiếu 7 lớp, giảm thiểu độ lóa hiệu quả ngay cả dưới trời nắng gắt.

Sức mạnh vô song từ chip A19 Pro

17 Pro Max được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ. Khi kết hợp với hệ thống tản nhiệt mới, A19 Pro mang lại hiệu năng xử lý bền bỉ cao hơn đến 40% so với thế hệ tiền nhiệm. Mọi tựa game đồ họa khủng nhất đều chạy mượt mà, trong khi các tính năng Apple Intelligence và mô hình ngôn ngữ lớn được xử lý với tốc độ chóng mặt.

Hệ thống camera Pro - Tái định nghĩa nhiếp ảnh di động

Cú nhảy vọt với zoom quang học 8x

Hệ thống camera tele sử dụng công nghệ tetraprism thế hệ mới với cảm biến lớn hơn 56%, mang đến khả năng zoom quang học chất lượng cao ở hai tiêu cự: 4x (100mm) và 8x (200mm). Bạn có thể chụp ảnh thiên nhiên, thể thao hay chân dung từ xa với độ chi tiết và sắc nét đáng kinh ngạc. Zoom kỹ thuật số cũng được mở rộng lên đến 40x.

Lần đầu tiên: Toàn bộ ba camera 48MP

Không chỉ camera tele, lần đầu tiên cả ba camera sau của iPhone 17 Pro Max đều là cảm biến Fusion 48MP. Điều này đảm bảo chất lượng hình ảnh đồng đều, chi tiết vượt trội ở mọi dải tiêu cự và trong mọi điều kiện ánh sáng.

Nâng tầm sáng tạo với camera Center Stage và ProRes RAW

Camera trước cũng được nâng cấp lên 18MP với công nghệ Center Stage đột phá, tự động căn chỉnh khung hình để bạn luôn là trung tâm, ngay cả khi chụp ảnh selfie nhóm hay quay video. Đối với các nhà làm phim chuyên nghiệp, iPhone 17 Pro Max nay đã hỗ trợ quay video ProRes RAW và tính năng Genlock, cho phép đồng bộ hóa nhiều máy quay một cách chính xác, mở ra khả năng sáng tạo không giới hạn.

Thời lượng pin kỷ lục và phiên bản 2TB lần đầu xuất hiện

Nhờ thiết kế tối ưu và hiệu quả của chip A19 Pro, iPhone 17 Pro Max đạt được thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone. Đặc biệt, phiên bản chỉ sử dụng eSIM tận dụng không gian để trang bị viên pin lớn hơn, cho phép xem video liên tục lên đến 39 giờ.

iPhone 17 Pro Max có tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 2TB. Các phiên bản dung lượng bao gồm: 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

Sở hữu iPhone thế hệ mới sớm cùng ngàn ưu đãi tại TopZone

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm siêu phẩm công nghệ đỉnh cao. Chương trình đặt trước iPhone 17 và iPhone Air tại TopZone đã chính thức khởi động với loạt ưu đãi hấp dẫn chưa từng có:

  • Giao trễ tặng ngay 1 triệu.

  • Tặng bình giữ nhiệt MagSafe TopZone độc quyền với 5 màu trendy (17.000 khách hàng đầu tiên).

  • Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%.

  • Thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu.

  • Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví điện tử.

  • Mua kèm iPad giảm 2.000.000đ, MacBook giảm 3.000.000đ, Apple Watch giảm 600.000đ, AirPods giảm 500.000đ.

  • Tặng phiếu mua hàng phụ kiện (trừ Apple) đến 500.000đ.

  • Tặng phiếu mua hàng 200.000đ mua sim MobiFone.

  • Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng và bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.

  • Hỗ trợ chuyển đổi eSIM của 3 nhà mạng Viettel - MobiFone - VinaPhone.

Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Còn chần chờ gì nữa? Hãy trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ này bằng cách đặt trước ngay tại TopZone!

