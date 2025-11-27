[Infographics] Nghị quyết số 380/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai (sau đây gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương), căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mai Huyền