Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

[Infographics] Nghị quyết số 380/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai (sau đây gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương), căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

[Infographics] Nghị quyết số 380/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai (sau đây gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương), căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

[Infographics] Nghị quyết số 380/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh

[Infographics] Nghị quyết số 380/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh

[Infographics] Nghị quyết số 380/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nghị quyết #Khôi phục sản xuất #Khắc phục hậu quả #ổn định đời sống Nhân dân #Kinh doanh #Địa phương #Tăng trưởng kinh tế #Thủ tướng chính phủ #Infographics #yêu cầu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - nơi hội tụ biển rộng, núi cao, sông dài. Nơi truyền thống anh hùng, ý chí kiên trung nghìn năm đang được đúc kết thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2030, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh