Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

[Infographics] - Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh trên cả nước

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện sâu sắc qua từng lá phiếu. Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký ban hành nêu rõ số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố.

[Infographics] - Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh trên cả nước

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện sâu sắc qua từng lá phiếu. Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký ban hành nêu rõ số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố.

[Infographics] - Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh trên cả nước

[Infographics] - Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh trên cả nước

Mai Huyền

Từ khóa:

#Bầu cử #Đại biểu HĐND #Đại biểu quốc hội #Chủ tịch quốc hội #Infographics #tỉnh #Nghị quyết #Chính trị #Thành phố #Toàn dân

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ thiết yếu dịp Tết

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ thiết yếu dịp Tết

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 10/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, Công ty CP Môi trường và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh