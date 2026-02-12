Hyundai Lam Kinh trao quà tết tới các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

Vừa quà, Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Đại lý Hyundai Lam Kinh đã tổ chức chương trình “Trao ngọt ngào – Gieo xuân ấm” tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, trao tặng 82 phần quà Tết tới các em nhỏ đang sinh sống tại đây. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội được Đại lý duy trì suốt 5 năm qua, hướng tới cộng đồng địa phương.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Đại lý Hyundai Lam Kinh trao quà cho các cháu Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Lan tỏa yêu thương nhân dịp Tết Bính Ngọ

Chương trình có sự tham dự của ông Phan Văn Ẩm – Giám đốc Làng trẻ em SOS Thanh Hóa cùng các cán bộ, nhân viên, các dì, các mẹ và toàn thể các em nhỏ đang sinh sống tại làng. Về phía Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Đại lý Hyundai Lam Kinh có bà Bùi Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn công ty cùng các cán bộ công nhân viên Đại lý.

Tại chương trình, đại diện Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đã chia sẻ thông tin về quá trình hình thành, hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ cũng như đời sống sinh hoạt, học tập của các em nhỏ tại làng. Những câu chuyện chân thực về nghị lực và khát vọng vươn lên của các em đã tạo nên không khí xúc động, ấm áp.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ đang đến gần, Hyundai Lam Kinh đã trao tặng 82 phần quà là các set bánh kẹo Tết thương hiệu Kinh Đô tới 82 em nhỏ. Mỗi phần quà chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của tập thể cán bộ nhân viên Đại lý.

Bà Bùi Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa phát biểu tại buổi trao quà.

Gửi gắm yêu thương qua những lời chúc xuân

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa chia sẻ: “Những món quà hôm nay tuy nhỏ nhưng là tình cảm chân thành của tập thể Hyundai Lam Kinh, mong góp thêm một chút ấm áp cho mùa xuân của các con. Chúc các con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi và lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi – vì các con xứng đáng được yêu thương thật nhiều.”

Bà Bùi Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa trao những phần quà ý nghĩa đến các cháu tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Sau phần trao quà và chụp ảnh lưu niệm, đoàn công tác của Hyundai Lam Kinh đã đến thăm từng ngôi nhà trong khuôn viên làng trẻ, trò chuyện cùng các dì, các mẹ và các em nhỏ để tìm hiểu thêm về cuộc sống thường ngày cũng như nhu cầu hỗ trợ trong thời gian tới.

Khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp địa phương

Chương trình “Trao ngọt ngào – Gieo xuân ấm” không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn lẻ mà là một phần trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội được Hyundai Lam Kinh duy trì trong suốt 5 năm hình thành và phát triển. Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, doanh nghiệp mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh một đơn vị kinh doanh gắn bó với địa phương, thân thiện và tích cực trong các hoạt động xã hội.

Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Đại lý Hyundai Lam Kinh và nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng.

Trong thời gian tới, Hyundai Lam Kinh sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình ý nghĩa, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

NL