Huyền thoại Judo Teddy Riner tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp

Võ sĩ Judo nổi tiếng Teddy Riner, 37 tuổi vừa tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027, với cam kết hàn gắn những chia rẽ trong xã hội và khôi phục niềm tin của người dân.

Trong video đăng tải trên mạng xã hội ngày 9/11, ông Riner cảnh báo xã hội Pháp đang đứng trước nguy cơ chia rẽ sâu sắc và tuyên bố: “Đã đến lúc tôi phải nhận trách nhiệm trước những khó khăn mà nước Pháp đang đối mặt”. Ông nói: “Ngày nay, chúng ta vẫn đang chung sống bên nhau. Nhưng tôi lo ngại rằng ngày mai, chúng ta sẽ sống trong sự đối đầu với nhau”.

Vận động viên từng 5 lần giành huy chương Vàng Olympic khẳng định ông không thuộc cánh hữu cũng không thuộc cánh tả, mà muốn trở thành một tổng thống có khả năng đoàn kết người dân. Ông Riner cho rằng việc im lặng và thờ ơ trước những vấn đề mà nước Pháp đang phải đối mặt trong nhiều năm qua là hành động thiếu trách nhiệm. Cũng theo ông Riner, hiện chưa có ứng cử viên nào đưa ra được một tầm nhìn đáng tin cậy, công bằng và có khả năng gắn kết người dân.

Thông báo tranh cử của ông Riner được đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về khả năng kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử vào năm tới. Đứng thứ hai là ông Jean-Luc Mélenchon, chính trị gia thuộc phe cực tả.

Dù chưa có kinh nghiệm chính trường, ông Riner là nhân vật nổi tiếng và được đông đảo người dân Pháp biết đến. Sinh ra tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở Caribe, ông từng được xem là người hùng thể thao của quốc gia khi từng 5 lần giành Huy chương vàng Olympic và 11 lần vô địch thế giới.

Đáng chú ý, việc tham gia tranh cử Tổng thống không đồng nghĩa Riner từ bỏ sự nghiệp thi đấu. Khi được hỏi liệu quyết định này có ảnh hưởng đến kế hoạch tham dự Olympic Los Angeles 2028 hay không, ông khẳng định vẫn muốn góp mặt tại kỳ đại hội này. Ông Riner cho biết nếu có thể đảm đương đồng thời trách nhiệm tổng thống và được người dân Pháp cho phép, ông sẽ không từ bỏ cơ hội tiếp tục thi đấu Olympic.

Tổng thống Emmanuel Macron cùng ngày đã hoan nghênh quyết định của ông Riner, cho rằng việc một nhà vô địch thể thao như ông tham gia đóng góp quan điểm, tư tưởng và năng lực vào các cuộc thảo luận trước thềm bầu cử Tổng thống là điều có lợi cho đất nước.

Thúy Hà