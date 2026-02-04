Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 4/2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, kết nối từ điểm cầu Trung ương tới các địa phương trên cả nước.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có Lãnh đạo Bộ Nội vụ; đại diện Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban công tác đại biểu; Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2026, diễn ra ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng. Cuộc bầu cử không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài, mà còn góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là “thước đo” năng lực tổ chức, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và cải cách hành chính, hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nghiệp vụ, trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm bầu cử đúng luật, an toàn, dân chủ, công khai.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) trình bày chuyên đề về nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trọng tâm hướng dẫn tập trung vào các nhóm nội dung lớn, gồm: quy định chung và phạm vi áp dụng; tổng quan các quy định và đối tượng thực hiện trong công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, hội nghị dành thời gian phân tích cụ thể về đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, cách thức phân chia phù hợp với đặc điểm từng địa phương, bảo đảm thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nội dung về tổ chức phụ trách bầu cử cũng được hướng dẫn rõ, làm rõ cơ cấu, nhiệm vụ của các tổ chức tham gia như ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử, cũng như cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đáng chú ý, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy số hóa quy trình và bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Các đại biểu cũng được hướng dẫn nghiệp vụ về lập, niêm yết và quản lý danh sách cử tri, cùng các công việc chuẩn bị trước ngày bầu cử, tổ chức ngày bầu cử và xử lý tình huống phát sinh, đồng thời thực hiện đúng quy trình kiểm phiếu, tổng hợp kết quả và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp kiến nghị, vướng mắc của địa phương, góp phần thống nhất cách triển khai và tháo gỡ kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương cụ thể hóa nội dung hướng dẫn thành kế hoạch triển khai sát thực tiễn; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trần Hằng