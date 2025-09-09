Hướng dẫn mới về tổ chức Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo chính quyền địa phương 2 cấp

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức sắp xếp lại Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp bảo đảm thống nhất với phương án sắp xếp đơn vị hành chính do cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan.

Lễ phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2025 tại xã Cổ Đô, TP. Hà Nội - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, việc tổ chức sắp xếp lại Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp bảo đảm thống nhất với phương án sắp xếp đơn vị hành chính do cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan.

Quỹ hoạt động ở 2 cấp: Tỉnh và xã

Theo đó, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp xã. Mỗi cấp có Ban quản lý Quỹ và bộ phận giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp thực hiện hạch toán độc lập, áp dụng chế độ kế toán đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quyết toán thu, chi theo quy định của pháp luật có liên quan; không cho vay để sinh lời, kết dư Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được luân chuyển sang năm tiếp theo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 hằng năm).

Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ Quỹ một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tuy nhiên, văn bản cũng quy định rõ những nhóm đối tượng không nằm trong diện vận động đóng góp, như: Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu; các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh; người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người mất năng lực hành vi dân sự.

Phạm vi vận động được phân định rõ theo từng cấp. Quy định này nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa nguồn lực đóng góp cho Quỹ.

Theo đó, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp xã trực tiếp quản lý; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp xã; các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp tỉnh trực tiếp quản lý; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh; các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

Cơ cấu Ban Quản lý Quỹ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cùng cấp.

Cụ thể, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động cùng cấp làm thành viên.

Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã làm Phó Trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động cùng cấp làm thành viên.

Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc là Văn phòng Quỹ đền ơn đáp nghĩa cùng cấp.

Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh đặt tại Sở Nội vụ, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của Sở Nội vụ.

Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã đặt tại Phòng Văn hóa - Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của phòng Văn hóa - Xã hội.

Theo Chinhphu.vn