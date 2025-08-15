Hướng dẫn chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Mưa lớn có nguy cơ cao gây ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Theo dự báo từ ngày 15/8 đến đêm 16/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đưa ra 9 khuyến cáo đối với người dân:

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; Cần đặc biệt lưu ý dấu các hiệu bất thường xung quanh của lũ quét, sạt lở như có tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển màu sang đục để kịp thời có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng.

Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...); không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lớn, lũ.

Chủ động dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng đề phòng ngập lụt, chia cắt nhiều ngày.

Chủ động bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp.

Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng lên cao.

Chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu; không đỗ xe ở các vùng có nguy cơ ngập; đề phòng ngập tầng hầm chung cư.

Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết:

Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai