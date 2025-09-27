Hướng dẫn chủ động ứng phó bão số 10 và mưa lũ

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra một số hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với cơn bão số 10 và mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trênkhu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Dự báo: Đến 16h ngày 28/9: Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 30km/h, có khả năng mạnh lên, vị trí ở 17,6N-107,9E, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Huế, cách Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến Vĩ tuyến 13,0N20,0N; phía Tây kinh tuyến 115,0E.

Từ chiều tối ngày 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100- 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực sườn đồi, mái dốc và ngập lụt ven biển.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân lưu ý không nên chủ quan, thực hiện theo các khuyến cáo sau:

1.Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

2. Đảm bảo an toàn tàu thuyền nơi neo đậu, bảo vệ lồng, bè thủy sản; tuyệt đối tuân thủ lệnh cấm biển của chính quyền địa phương; tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng; tuyệt đối không ra khỏi nhà khi bão đổ bộ.

3. Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở như: có tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển màu sang đục để kịp thời sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng.

4. Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...); không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lớn, lũ.

5. Chủ động dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng đề phòng ngập lụt, chia cắt nhiều ngày.

6. Gia cố chuồng trại gia súc, gia cầm; tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

7. Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng cao; sạc đầy pin điện thoại, sạc dự phòng đề phòng mất điện.

8. Chủ động khơi thông các đường thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở, tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu; không đỗ xe ở các vùng có nguy cơ ngập; đề phòng ngập tầng hầm chung cư.

9. Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

10. Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là Tổng đài 112.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết:

