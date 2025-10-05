Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hungary và Slovakia hài lòng với kết quả bầu cử ở Cộng hòa Séc

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 4/10 đã gửi lời chúc mừng tới cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis sau chiến thắng của phong trào ANO trong cuộc bầu cử quốc hội.

Cựu thủ tướng Andrej Babis, lãnh đạo đảng ANO, trả lời phỏng vấn sau chiến thắng bầu cử. (Nguồn: nytimes)

Nhà lãnh đạo Hungary mô tả kết quả này là “bước tiến lớn cho Cộng hòa Séc” và “tin tức tốt lành cho châu Âu.”

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Orban viết: “Sự thật đã chiến thắng! Ông Andrej Babis đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Séc. Một bước tiến lớn cho Cộng hòa Séc, một tin tức tốt lành cho châu Âu. Xin chúc mừng, Andrej!.”

Phong trào ANO của ông Babiš và đảng Fidesz của Thủ tướng Orban đều là thành viên của nhóm “Những người Yêu nước vì châu Âu” trong Nghị viện châu Âu. Nhóm này bao gồm các đảng phái dân túy, bảo thủ, mang quan điểm hoài nghi Liên minh châu Âu.

“Những người Yêu nước vì châu Âu” còn thu hút sự tham gia của đảng Tự do Áo (FPÖ) và Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bày tỏ vui mừng khi ông Babis giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Cộng hòa Séc.

Thủ tướng Fico chúc ông Babis may mắn và sáng suốt trong việc thành lập chính phủ liên minh mới.

Ngoài ông Fico, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini và nhiều chính trị gia trong chính phủ nước này cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả bầu cử, và hy vọng mối quan hệ giữa Prague và Bratislava sẽ được tăng cường.

Bối cảnh đáng chú ý là trong năm trước, nội các sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala đã tạm dừng những cuộc tham vấn liên chính phủ với Slovakia do bất đồng về chính sách đối ngoại, đặc biệt là vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine.

Lãnh đạo đối lập Slovakia-ông Ivan Korčok từ Đảng Tiến bộ Slovakia (PS)-cũng hy vọng những cuộc đối thoại này sẽ được nối lại dưới thời chính phủ mới của Cộng hòa Séc./.

THeo TTXVN

