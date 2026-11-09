Hợp Tiến: Từ mặt bằng sạch đến nhà máy sản xuất

Từ hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đến thu hút các dự án thứ cấp, Cụm công nghiệp (CCN) Hợp Thắng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành điểm sản xuất công nghiệp tập trung. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai xây dựng nhà máy, mở ra triển vọng phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại xã Hợp Tiến.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Việt Nhật lắp đặt dây chuyền sản xuất.

Tạo mặt bằng sạch, đón dòng vốn đầu tư

CCN Hợp Thắng có quy mô khoảng 70ha, được quy hoạch trên địa bàn 2 xã Hợp Tiến và Tân Ninh, trong đó diện tích thuộc xã Hợp Tiến là 69,3ha, xã Tân Ninh 0,7ha. Với định hướng phát triển đa ngành nghề như cơ khí chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, lắp ráp phụ tùng ô tô, vật tư y tế, tơ sợi, may mặc..., CCN được kỳ vọng trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo quy hoạch, khi đi vào hoạt động, CCN có khả năng thu hút từ 10 đến 15 doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 8.000 - 10.000 lao động.

Xác định GPMB là khâu quan trọng quyết định tiến độ dự án, hai địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ đó, đến ngày 24/12/2024, toàn bộ mặt bằng dự án đã được giải phóng, bàn giao cho chủ đầu tư.

Có mặt bằng sạch, Công ty CP Đầu tư Trường Đại Lộc tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, tháng 5/2026, CCN Hợp Thắng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Trường Đại Lộc, chủ đầu tư dự án cho biết: Đến nay, CCN đã thu hút 6 doanh nghiệp thứ cấp đăng ký đầu tư, với tổng diện tích khoảng 42ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%. Các doanh nghiệp đều đang triển khai xây dựng nhà xưởng, nhà máy, với khối lượng thực hiện đạt từ 10% đến 95%.

Các nhà máy từng bước thành hình

Điểm đáng chú ý tại CCN Hợp Thắng là các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở đăng ký đầu tư mà đã khẩn trương triển khai xây dựng nhà máy. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Việt Nhật là một trong những doanh nghiệp có tiến độ nhanh nhất, với khối lượng xây dựng đạt khoảng 95%.

Bà Lê Thị Oanh, giám đốc công ty, cho biết: Khởi công xây dựng nhà máy từ tháng 6/2025, đến nay, các hạng mục xây dựng cơ bản hoàn thành, doanh nghiệp đang tập trung lắp đặt máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất. Hiện đã lắp đặt được 2 trong 3 dây chuyền, dây chuyền còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11, phấn đấu trung tuần tháng 12/2026, nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Cùng với dự án trên, Công ty TNHH Vật tư ngành giày Winer đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày. Theo bà Lê Thị Hoàn, trợ lý giám đốc công ty, khối lượng xây dựng hiện đạt khoảng 80%. Doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành, đưa nhà máy vào hoạt động đầu năm 2027.

Bên cạnh hai dự án có tiến độ nhanh, 4 doanh nghiệp khác cũng đang triển khai xây dựng nhà máy, gồm: Công ty CP Nhôm công nghệ cao EcoAlu, đầu tư sản xuất nhôm công nghệ cao; Công ty TNHH MTV CASLA TRISON sản xuất túi xách thân thiện với môi trường; Công ty TNHH OVERSEES TRADING sản xuất đồ bảo hộ lao động... với khối lượng thực hiện các dự án đạt từ 10% đến 50%.

Việc các doanh nghiệp đồng loạt triển khai xây dựng nhà máy cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại CCN Hợp Thắng đang chuyển biến tích cực. Cơ cấu ngành nghề đa dạng cũng mở ra triển vọng hình thành các hoạt động sản xuất, cung ứng nguyên liệu, dịch vụ và ngành nghề phụ trợ.

Động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cùng với thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động là mục tiêu quan trọng CCN Hợp Thắng hướng tới. Theo chủ đầu tư, trong số 6 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng nhà máy, khi hoàn thành, đi vào hoạt động dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Trong đó, Công ty TNHH MTV CASLA TRISON dự kiến sử dụng khoảng 2.000 lao động; Công ty TNHH OVERSEES TRADING khoảng 1.500 lao động. Khi tiếp tục thu hút thêm nhà đầu tư, CCN có khả năng tạo việc làm cho khoảng 8.000 - 10.000 lao động theo quy hoạch.

Đây là cơ hội để người dân địa phương, nhất là lao động trong độ tuổi, có thêm lựa chọn việc làm tại các nhà máy, từng bước chuyển từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động, nhu cầu về lao động, vận tải, cung ứng hàng hóa, ăn uống và thương mại cũng sẽ tăng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Tiến cho biết: Việc đầu tư xây dựng CCN Hợp Thắng có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không chỉ thu hút thêm nguồn lực đầu tư, CCN còn mở ra cơ hội giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa các dự án vào hoạt động; đồng thời kết nối, giới thiệu việc làm, giúp người lao động tiếp cận các vị trí phù hợp.

Từ kết quả GPMB, đầu tư hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp, CCN Hợp Thắng đang từng bước tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế tại xã Hợp Tiến. Khi các nhà máy hoàn thành và đi vào sản xuất ổn định, CCN không chỉ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: Minh Lý