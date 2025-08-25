Hơn 50.000 khán giả vỡ òa cảm xúc tại 8Wonder - Moments of Wonder

Hơn 5 tiếng đồng hồ sống trong lễ hội âm nhạc, hơn 30 bài hát được trình diễn bởi các ngôi sao hàng đầu J Balvin, DJ Snake, The Kid LAROI, DPR Ian, Soobin, Hoà Minzy, tlinh, Trọng Hiếu, cùng khoảnh khắc kết show mãn nhãn với màn pháo hoa ngợp trời... tất cả khiến hơn 50.000 khán giả có mặt tại siêu nhạc hội 8Wonder vỡ oà cảm xúc.

Nổi nhạc chính thức từ 18h30, đại nhạc hội diễn ra liên tục suốt hơn 5 tiếng trong tiếng reo hò phấn khích của biển người khổng lồ tại Trung tâm triển lãm Quốc gia. (S)TRONG Trọng Hiếu mở màn đại nhạc hội với hit Kho báu và Chất chơi. Nghệ sĩ hát mộc một đoạn trong Kho báu và bắt nhịp để khán giả cùng hòa giọng khiến hàng ngàn khán giả phát cuồng.

Ngay sau đó, rapper 2Pillz xuất hiện trong ánh hoàng hôn với bản dance pop Thác nìng, ca khúc mở đầu PILLZCASSO - chính là bí mật mới nhất được “khui” tại 8Wonder. Mang phong cách vinafro, Thác nìng kết hợp vinahouse, afrobeat hòa quyện với âm thanh đàn đá Việt Nam mang đến không khí hội hè sôi động, hiện đại và đầy phóng khoáng.

Hành trình 8Wonder tiếp tục khởi đi với Âm vang di sản, chương nhạc giới thiệu văn hóa Việt trên sân khấu đa quốc gia. Bắt đầu với những huyền tích dựng nước, những chất liệu văn hóa ba miền và tinh thần Việt Nam hiện đại được xâu chuỗi thành một mạch truyện xuyên suốt. Từ cổ xưa đến đương đại, từ truyền thống đến hội nhập.Có hẳn một nhạc mục yêu nước rộn ràng vang lên trên sân khấu 8Wonder. Hòa Minzy diễn hit Bắc Bling cùng 200 em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng và nói “Bắc Ninh xin chào”. Cô còn mang theo 1.000 con tò he, một trong những loại đồ chơi trẻ em quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam đến đại nhạc hội.

Tiếp sau đó, “anh tài toàn năng” Soobin xuất hiện và bùng nổ với các khúc ca tôn vinh tinh thần dân tộc Việt Nam: Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền và Trống cơm. Trong đó Người Việt vang lên hai lần với những từ khóa “Người Việt, người Việt, người Việt. Hào kiệt, hào kiệt, hào kiệt”. Soobin chia sẻ hôm nay anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được mang văn hóa và âm nhạc Việt Nam giao lưu cùng bạn bè quốc tế, đặc biệt trong những ngày trọng đại mừng Quốc khánh 2-9. Anh nói bản thân thấy tự hào khi là người Việt Nam và hỏi hơn 50.000 khán giả: “Thế còn các bạn có tự hào khi là người Việt Nam không?” khiến cả sân bắc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia như nổ tung.

Trên sân khấu đại nhạc hội quốc tế, nghệ sĩ trình diễn tự tin, cuốn hút giới thiệu vẻ đẹp tinh hoa Việt. Sau đó, Soobin tặng khán giả chiếc đàn bầu có sẵn chữ kí, còn yêu cầu hứa phải giữ gìn cẩn thận khiến cộng đồng fan thêm phấn khích. Anh còn trình diễn loạt hit hiện đại Tháng năm, Daydreams, Dancing in the dark, BlackJack, SUPPERSTAR, Soobin đưa cảm xúc khán giả lên cao trào.

Xuyên suốt các phần biểu diễn là hình ảnh sống động và thiêng liêng đầy hào hùng của dân tộc từ thuở mở đất tới nay. Toàn bộ visual được vẽ tay tỉ mỉ, để khi mỗi khung hình mở ra, lại mang theo một câu chuyện đầy tự hào. Tất cả khiến Moments of Wonder thật sự là một hành trình cảm xúc trọn vẹn, tạo ra một “khoảnh khắc Việt Nam” diệu kì và rực rỡ ngay giữa dòng chảy toàn cầu. Ngay sau set diễn của Soobin, DPR Ian xuất hiện như một gạch nối đẹp đẽ giữa âm nhạc văn hóa Việt Nam với thế giới, và ngược lại. Cả sân khấu vỡ oà, phong thái đầy tự tin và đoạn intro nồng nhiệt, sôi động tiêu biểu cho phong cách biểu diễn của anh đã khiến hàng chục ngàn khán giả phấn khích.

Trở lại diễn tại Việt Nam, DPR Ian khiến khán giả tan chảy khi đá lông nheo, tỏ tình “Anh yêu tất cả các em”. Nghệ sĩ vừa hát vừa nhảy, vừa cả chơi guitar cuốn hút, thần thái và sexy đốn tim fan qua loạt bài Don’t go Insane, So Beautiful, Calico, Nerves, Limbo (Outro)... Anh chia sẻ: “Cách người Việt Nam yêu đất nước của mình thật tuyệt vời”.

Chương tiếp theo của hành trình 8Wonder, Khoảnh khắc kết nối mở màn bằng sự xuất hiện bùng nổ của siêu sao nhạc Latin J Balvin với set diễn “The Future Wonder”.

Trong trang phục đỏ rực, J Balvin mang đến một vibe nhạc Latin thư giãn nhưng cũng đầy cuồng nhiệt, máu lửa trên sân khấu 8wonder. Set diễn của anh khiến hàng chục nghìn khán giả không thể đứng yên. Không khí lễ hội bao trùm không gian. Các ca khúc: Loco Contigo, Mi Gente, Amarillo, Taki Taki - đều là các hit quốc tế lần lượt vang lên khiến khán giả vừa thưởng thức âm nhạc vừa nhún nhảy trong những nhịp điệu văn hóa latin.

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất và cảm động nhất trong buổi tối 23-8 là khi “biểu tượng âm nhạc Latin đương đại” J Bavil và tlinh giơ cao lá quốc kỳ Việt Nam và Colombia trên sân khấu sau màn collab hit I like it khiến fan chấn động.

Ngay sau những phút giây lắng đọng đầy tự hào, sân khấu 8Wonder tiếp lửa bằng làn sóng năng lượng trẻ trung và sôi nổi từ ‘ngôi sao nước Úc’ – The Kid LAROI.

Anh mang lên sân khấu ê kíp hùng hậu với toàn bộ nhạc cụ và thiết bị nhập khẩu quốc tế. The Kid LAROI biểu diễn Thousand Miles, Baby I’m Back, How does it feel?, Without You và So done. Điểm nhấn của set chính là siêu hit tỉ view Stay - ca khúc đưa cái tên The Kid LAROI đến với thế giới khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi nức lòng, hàng vạn khán giả thuộc và đồng thanh hát theo, màn pháo giấy trắng mãn nhãn và những tiếng hò reo sau đó khiến The Kid LAROI xúc động.

DJ Snake - nghệ sĩ biểu diễn chính của 8Wonder là người cuối cùng bước ra sân khấu trong set diễn mang tên The unite wonder. Phần Intro “cực căng” khiến hàng nghìn khán giả bùng cháy năng lượng. Anh mang đến các hit tỉ view bao gồm: Turn Down for What, Lean On, Let Me Love You, You Know You Like It, Get low... Khi giai điệu Turn Down for What vang lên, hàng chục nghìn khán giả hò reo. DJ kiêm nhà sản xuất người Pháp khuynh đảo biển người bằng những âm thanh tuyệt đỉnh, với thể loại nhạc điện tử, chủ yếu là trap và hip-hop, pha trộn pop và electro-house.

Set diễn 75 phút của DJ Snake kết thúc bằng Let me love you, bài hát đặc biệt nhất của anh và cũng là hit nổi tiếng nhất của anh ở Việt Nam. Cuối tiết mục, “ông hoàng tạo hit” Snake - đội nón lá sơn màu cờ đỏ sao vàng, cầm quốc kì Việt Nam đứng lặng hướng lên màn hình như một nghi thức chào cờ thiêng liêng, khép lại đại nhạc hội cũng khiến hội fan “sĩ ơi là sĩ”.

Khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9, 8Wonder 2025 đã để lại những “moments of wonder” trọn vẹn, nơi âm nhạc vượt qua mọi ranh giới chủng tộc, ngôn ngữ, lãnh thổ chỉ còn lại sự kết nối trong cảm xúc và sắc màu văn hóa đa dạng của thế giới.

Không chỉ là một đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế, sự kiện còn là tuyên ngôn mạnh mẽ cho khát vọng văn hóa Việt Nam trong thời đại toàn cầu. Từ sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến phần kịch bản tôn vinh di sản Việt bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, 8Wonder - “Moments of Wonder” do Tập đoàn Vingroup tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã vượt ra khỏi khuôn khổ một concert thông thường, trở thành bước đi chiến lược trong hành trình kiến tạo thương hiệu lễ hội giải trí hàng đầu khu vực, mang đậm dấu ấn Việt.

Được tổ chức bởi người Việt, tại Việt Nam, với bản sắc Việt 8Wonder đang góp phần vững chắc đưa Việt Nam ghi tên mình trên bản đồ văn hóa – âm nhạc – giải trí toàn cầu.

Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam và Colombia cùng tung bay trên sân khấu 8Wonder không chỉ là một màn thị giác đầy cảm xúc, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, sự giao lưu văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Khi J Balvin – nghệ sĩ hàng đầu của Colombia hòa mình vào bầu không khí sục sôi của Việt Nam trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của hai quốc kỳ đã trở thành lời chào trang trọng, đầy cảm hứng giữa hai nền văn hóa. Đó là khoảnh khắc mà âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, là lúc một sự kiện giải trí vươn mình trở thành cầu nối văn hóa, nơi Việt Nam không chỉ đón bạn bè năm châu đến chung vui, mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật quốc tế. Một thông điệp sâu sắc, tinh tế và đầy tự hào mà 8Wonder gửi gắm đến khán giả toàn cầu.

NL