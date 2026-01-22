Hơn 175 triệu người Mỹ đối mặt cơn bão mùa Đông diện rộng kèm giá lạnh

Một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó Mỹ phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông diện rộng kèm giá lạnh, còn Hy Lạp ghi nhận mưa lớn và gió giật mạnh khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Tuyết phủ trắng Norwood, New Jersey, Mỹ ngày 27/12/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tại Mỹ, cơn bão mùa Đông mang tên Fern được dự báo sẽ quét qua một vùng lãnh thổ rộng lớn, kéo dài từ bang Texas, khu vực Đại Bình nguyên đến vùng Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc nước này.

Hơn 175 triệu người được cảnh báo có nguy cơ hứng chịu tuyết rơi dày, mất điện và gián đoạn giao thông.

Các nhà khí tượng cho biết ảnh hưởng của bão có thể trải dài tới hơn 3.200km, chiếm hơn 1/2 chiều dài lục địa Mỹ.

Đỉnh điểm của bão được dự báo rơi vào ngày 22-23/1, trong khi bang Texas đã ban bố tình trạng khẩn cấp, kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia và các nguồn lực giao thông để ứng phó.

Khu vực Trung Đại Tây Dương, đặc biệt là Virginia và Maryland, có thể ghi nhận lượng tuyết dày trên 30cm khi không khí Bắc Cực tràn xuống.

Tại New York, nhiệt độ đã giảm mạnh, với mức thấp nhất ghi nhận tại Công viên Trung tâm là âm 9 độ C và có thể xuống tới âm 17 độ C nếu tính cả gió lạnh.

Các kênh thời tiết Mỹ cảnh báo nguy cơ mưa băng gây hư hại nghiêm trọng hạ tầng điện và cây cối, trong khi một số nơi đối mặt với tình trạng thiếu muối rải đường do lượng tuyết năm nay vượt xa các năm trước.

Cùng thời điểm, tại Hy Lạp, mưa lớn và gió mạnh đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Bộ trưởng Hàng hải Vassilis Kikilias cho biết 1 cảnh sát biển đã tử vong khi làm nhiệm vụ tại thị trấn ven biển Astros, trong lúc kêu gọi ngư dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Một phụ nữ khác thiệt mạng tại ngoại ô Glyfada của Athens sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Cơn bão di chuyển qua Hy Lạp đã tạo ra gió giật trên 100km/h, buộc chính quyền tại Athens, cùng nhiều khu vực phía Tây và Nam nước này phải đóng cửa trường học, hạn chế hoạt động ngoài trời và khuyến cáo người dân không di chuyển khi không cần thiết.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa tương đương lượng mưa của 6 tuần chỉ trong thời gian ngắn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập và các chuyến phà phải ngừng hoạt động.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã hoãn chuyến công du, tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.

Giới chuyên gia tiếp tục kêu gọi nước này đẩy nhanh việc nâng cấp hạ tầng chống lũ, trong bối cảnh các đợt mưa cực đoan những năm gần đây liên tục gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tháng 9/2023, vùng nông nghiệp Thessaly ở miền Trung Hy Lạp bị tàn phá nặng nề bởi bão và lũ lụt thảm khốc, khiến 17 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn gia súc bị chết.

Trước đó, vào tháng 11/2017, mưa lớn tại Mandra, khu vực bán nông thôn gần thủ đô Athens, cũng đã khiến 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

Theo TTXVN