Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự thảo luật

Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ cả ngày về 6 dự thảo luật, trong đó có 5 dự thảo luật sửa đổi bổ sung và một dự thảo luật mới là Luật Chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 6/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự thảo luật.

Cụ thể, trong buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Trong đó, Luật Chuyển đổi số là dự án luật mới. Việc xây dựng Luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hệ thống pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực; điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia các hoạt động trên môi trường số; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện; tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập.

Theo bản dự thảo công bố hồi tháng 10, Luật Chuyển đổi số dự kiến gồm 8 chương với 79 điều, quy định chung về chuyển đổi số, bao gồm hạ tầng cho chuyển đổi số; chuyển đổi số hoạt động các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và chính phủ số; kinh tế số, xã hội số và các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số./.

Theo TTXVN

