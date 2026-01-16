Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa ký kết phối hợp giai đoạn 2026-2030

Ngày 16/1, Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) TNHH Thanh Hóa tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng, vay vốn và an sinh xã hội giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các đại biểu dự lễ ký kết.

Ông Nguyễn Hải Đường, Tổng Giám đốc Tổ chức TCVM TNHH Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Giai đoạn 2024-2026, Hội LHPN tỉnh và TCVM TNHH Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả 6 nội dung đã ký kết. Tính đến ngày 31/12/2025, TCVM TNHH Thanh Hóa đang triển khai hoạt động tại 95/166 xã, phường. Tổng số khách hàng vay vốn đạt gần 23.000 khách hàng, tăng hơn 2.600 khách hàng. Dư nợ cho vay đạt 616,7 tỷ đồng, tăng 129,2 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,4% xuống 0,27%.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Hai đơn vị đã phối hợp tổ chức được 26 buổi tuyên truyền cho chính quyền địa phương và Hội LHPN tại các xã/phường mới sau sáp nhập; 125 buổi tuyên truyền, tư vấn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô cho hội viên phụ nữ tại các thôn/phố/bản.

Công tác phối hợp thực hiện hoạt động an sinh xa hội, hỗ trợ cộng đồng, chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ và các đối tượng yếu thế được triển khai thường xuyên với tổng kinh phí 605 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Tổ chức TCVM Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh thực hiện ký kết chương trình phối hợp.

Tại lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ tài chính và phi tài chính của TCVM TNHH Thanh Hóa đến hội viên phụ nữ.

Phấn đấu mở rộng địa bàn hoạt động tại ít nhất 15 xã mới, mỗi năm tăng tối thiểu 5% hội viên phụ nữ vay vốn, trọng tâm là tại khu vực vùng núi thấp của tỉnh; đồng thời mở rộng hoạt động tại địa bàn thôn, phố, bản của toàn bộ các xã, phường hiện đang triển khai.

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về giáo dục tài chính, khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng môi trường số cho ít nhất 6.000 hội viên, phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Đồng thời, hai bên phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp khách hàng nợ quá hạn, tập trung xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng kéo dài.

Quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hỗ trợ tối thiểu 250 triệu đồng/năm từ nguồn kinh phí của TCVM TNHH Thanh Hóa...

Lê Hà