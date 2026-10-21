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Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt 25 tỷ đồng doanh thu

Tùng Lâm
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(Baothanhhoa.vn) - Theo ước tính của Ban Tổ chức, sau 7 ngày diễn ra, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa đã thu hút hơn 35.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, mua sắm và kết nối giao thương. Doanh thu bán hàng, giao dịch hàng hóa tại hội chợ đạt khoảng 25 tỷ đồng.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt 25 tỷ đồng doanh thu

Theo ước tính của Ban Tổ chức, sau 7 ngày diễn ra, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa đã thu hút hơn 35.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, mua sắm và kết nối giao thương. Doanh thu bán hàng, giao dịch hàng hóa tại hội chợ đạt khoảng 25 tỷ đồng.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt&nbsp;25 tỷ đồng doanh thu

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm trưng bày tại hội chợ.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn được Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức.

Hội chợ có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ gần 200 tổ chức, doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị của Thanh Hóa.

Các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt&nbsp;25 tỷ đồng doanh thu

Hơn 35.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm và trao đổi, kết nối giao thương tại hội chợ.

Theo thông tin tổng hợp của Ban Tổ chức, trong 7 ngày diễn ra, hội chợ ước đón hơn 35.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm và trao đổi, kết nối giao thương.

Doanh thu bình quân từ hoạt động bán hàng, giao dịch hàng hóa của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đạt gần 3,6 tỷ đồng/ngày. Tổng doanh thu khi kết thúc hội chợ vào ngày 21/10 đạt hơn 25 tỷ đồng.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt&nbsp;25 tỷ đồng doanh thu

Đây cũng là cơ hội để các đơn vị nắm bắt thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng, định hướng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh kết quả tiêu thụ hàng hóa trực tiếp, hội chợ còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối.

Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin thị trường, các đơn vị có điều kiện nắm bắt thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng, từ đó định hướng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Tùng Lâm

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Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #Doanh thu #Quảng trường Lam Sơn #Triển lãm #tiêu biểu #phường Hạc Thành #Thanh hóa #Hàng hóa #Cơ sở sản xuất #Làng nghề truyền thống

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