Hoàn tất việc chi trả tiền chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178

Theo Bộ Nội vụ, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc theo chính sách quy định tại Nghị định số 178/2025/NĐ-CP và việc chi trả tiền hỗ trợ đã hoàn thành 100%.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, đến nay việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đã hoàn tất, không còn tồn đọng.

Cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc; trong đó Trung ương có 47.913 người, chiếm 32,63%; địa phương có 98.926 người, chiếm 67,37%. Số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi chiếm 48,77%. Số người hưởng chính sách thôi việc là chiếm 51,23%. Đến nay, việc chi trả tiền hỗ trợ đã hoàn tất 100%.

Về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính quyền các cấp đã vận hành ổn định, nền nếp và ngày càng hiệu quả; nhiều chuyển biến tích cực được ghi nhận, tạo niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân. Công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất.

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh việc chuyển giao thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương cho địa phương, qua đó góp phần rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương hiện còn 44%, trong khi 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Cả nước có 466 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9.916 phòng chuyên môn cấp xã tiếp tục vận hành ổn định, nền nếp. Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm với 3.319 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả. Một số ít địa phương thiếu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân cấp xã do cán bộ nghỉ chế độ, chính sách đã và đang khẩn trương rà soát cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung, kiện toàn.

Trong tháng 11/2025, việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tiếp tục được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm. Theo Bộ Nội vụ, một số địa phương thực hiện tốt việc rà soát, bố trí cán bộ, công chức như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang...

Tính đến ngày 16/11, 18/34 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã và bố trí, phân công cán bộ khuyến nông về xã làm việc, lực lượng khuyến nông viên cấp xã bước đầu được bố trí 1-2 người/xã, và sẽ tiếp tục kiện toàn đủ 2-3 người/xã.

Tất cả 34/34 địa phương đã ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã. 100% các đơn vị cấp xã mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước.

Về tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đến ngày 19/11, số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý và số xã được trang bị xe ôtô đã có chuyển biến tích cực, Một số địa phương triển khai rất quyết liệt, bài bản như Thái Nguyên, Vĩnh Long, Đà Nẵng...

Số cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý là 18.589 cơ sở; tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là 12.283 cơ sở; 3.210/3.321 đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị 1 xe ô tô trở lên (tăng 87 đơn vị so với tháng trước); còn 111/3.321 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 tỉnh chưa được trang bị xe ô tô (giảm 87 đơn vị so với tháng trước).

