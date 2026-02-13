Hoa đào nở bên cột mốc

Cuối năm nơi biên giới sương bạc trắng phủ dày trên đỉnh Pù Hu. Gió lạnh khẽ lùa qua sườn núi, khiến người ta rùng mình, rồi chợt ấm lại khi những nhành đào rừng được nắng sớm đánh thức, bung nở. Giữa nền sương mờ và sắc hồng dịu ấy, những bước chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) nơi biên cương hòa cùng tiếng nói cười của đồng bào vùng cao đang tất bật đón tết.

Ông Thao Văn Hơ ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn kiểm tra hiện trạng cột mốc.

Trong căn nhà nhỏ lưng chừng dốc ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, ông Thao Văn Hơ, 60 tuổi, dân tộc Mông cẩn thận chuẩn bị ít nước uống, mấy chiếc bánh và vài vật dụng quen thuộc cho chuyến lên núi kiểm tra mốc giới. Trước khi đi, ông không quên mang theo một cành đào nhỏ đã nở hoa. Cành đào ấy với ông, như mang theo hương tết lên núi cao.

Hơn mười năm nay, kể từ khi cột mốc số 311 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào được xây dựng, ông Hơ được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ. Bất kể nắng mưa, đông rét hay hè oi, kể cả ngày lễ, tết, đều đặn mỗi tuần ông lại băng rừng lên núi, phát quang cây cỏ, lau sạch rêu bụi, kiểm tra hiện trạng cột mốc, ghi chép và báo cáo những dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Với ông, đó không chỉ là công việc, mà là niềm tự hào. “Bảo vệ cột mốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân yêu nước. Giữ đường biên, mốc giới không chỉ là việc của BĐBP, mà là của toàn dân”, ông nói, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.

Thiếu tá Vi Văn Duần (Trạm kiểm soát Kéo Hượn, Đồn Biên phòng Pù Nhi) là người chứng kiến sự bền bỉ ấy suốt nhiều năm. Anh cho biết: "Ông Hơ chỉ là một trong số hàng chục người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng bản đang âm thầm nhận trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ mốc giới nơi biên cương Thanh Hóa. Họ làm việc vì trách nhiệm với Tổ quốc, không lương, không phụ cấp, cũng không nề hà gian khó. Đặc biệt những ngày tết, nhiều người gác lại việc gia đình để làm nhiệm vụ”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cùng người dân treo cờ Tổ quốc chuẩn bị đón tết ở bản Chiềng Căm.

Đằng sau sự sẵn sàng ấy là cả một quá trình bền bỉ làm công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với phương châm “4 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Từ những ngày tháng lặng thầm ấy, thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng vững chắc trên nền tảng tình quân dân gắn bó. Bản làng yên bình hơn, người dân đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM, hình thành những mô hình “Bản sáng vùng biên”.

Ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu - nơi sinh sống của 75 hộ đồng bào Mông những ngày này bà con rộn ràng trong sắc màu váy áo truyền thống chuẩn bị đón tết. Mới cách đây vài ngày, cổng chào mới của bản vừa được khánh thành. Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pù Đứa Lâu Văn Pó phấn khởi cho biết: "Từ khi được BĐBP lựa chọn xây dựng “Bản sáng vùng biên”, đường nội bản được bê tông hóa, đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được lắp đặt, nhà văn hóa được xây mới, cây xanh được trồng dọc các tuyến đường. Bản mình sáng hơn, sạch hơn, bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của chị Ly Thị Va khi chị tự tin kể về một “cái mới” của mình đó là biết đọc, biết viết tiếng phổ thông. Từ lớp xóa mù chữ do cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức, chị đã có thể tự đọc, tự viết. “Năm nay đi chơi tết tôi tự tin hơn rồi”, chị cười, mộc mạc mà rạng rỡ. Năm nay, số hộ nghèo và cận nghèo ở Pù Đứa chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Sắn được mùa, được giá; nhiều lao động đi làm xa gửi tiền về, giúp cái tết thêm đủ đầy, ấm áp.

Cùng niềm hứng khởi ấy, bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt - nơi sinh sống của hơn 500 nhân khẩu đồng bào Thái cũng rộn ràng đón tết trong không khí nồng ấm của “tình dân, nghĩa Đảng”, thắm đượm tình quân - dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, nhiều ngôi nhà mới dành cho hộ khó khăn, gia đình chính sách được hoàn thành theo Chỉ thị 22, mang lại niềm vui trọn vẹn cho bà con trong mùa xuân mới.

Lớp xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức.

Tết ở biên giới, nhịp sống vừa “rộn ràng” vừa “cẩn trọng”, bởi trong mọi hoàn cảnh đường biên, mốc giới vẫn phải được canh giữ. Dịp tết luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh biên giới. Vì vậy, các đơn vị BĐBP trên toàn tuyến luôn duy trì quân số trực, bám dân, bám địa bàn, vừa vui xuân vừa giữ vững nhiệm vụ canh giữ bình yên phên dậu của Tổ quốc. Giữa những ca trực ấy có Binh nhất Hoàng Văn Phúc, chàng lính trẻ quê ở xã Hoằng Hóa, lần đầu đón tết nơi biên cương. Xa gia đình, nhưng Phúc không giấu được niềm tự hào khi được hòa vào tình cảm đồng đội, sự đùm bọc của Nhân dân. “Được đứng nơi tuyến đầu, giữ gìn chủ quyền biên giới là hạnh phúc lớn đối với tôi”, Phúc nói.

Chợ Pù Nhi những ngày giáp tết đông vui khác lạ. Giữa những mặt hàng quen thuộc, những cành đào núi bung nở sắc hồng tươi thắm báo hiệu mùa xuân đã về. “Hoa đào nở bên cột mốc” không chỉ nhờ nắng ấm của đất trời, mà được vun bồi từ mồ hôi người lính, từ ý thức trách nhiệm của Nhân dân, từ sự chăm lo của Đảng và Nhà nước. Tết biên cương vì thế không chỉ là tết ở rẻo cao, mà là tết của chủ quyền, của đoàn kết, niềm tin vào một năm mới thịnh vượng và bình yên.

Bài và ảnh: Bá Phượng