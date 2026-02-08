Hỗ trợ sinh kế cho tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác có nhu cầu chuyển đổi nghề

Để chấm dứt hoạt động của tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản (không đăng ký, đăng kiểm và không có giấy phép hoạt động), HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sinh kế cho ngư dân chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không có nhu cầu hoạt động.

Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản được neo đậu và giám sát tại âu neo đậu, tránh trú bão tại cảng cá Hòa Lộc.

Đã nhiều năm nay, tàu cá TH-92103-TS của ngư dân Nguyễn Hữu Oanh ở khu phố Trung Kỳ, phường Sầm Sơn phải neo đậu tại cảng Lạch Hới do không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Nhìn con tàu đã xuống cấp, ông Oanh ngậm ngùi cho biết: "Con tàu này, tôi đóng mới từ năm 2005, với giá trị hơn 400 triệu đồng. Để đảm bảo các điều kiện cho tàu vươn khơi, tôi đã thực hiện đăng ký, đăng kiểm và lắp thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) theo quy định của Nhà nước. Tàu cá của gia đình tôi thường hoạt động ở 2 ngư trường từ Thanh Hóa trở ra đến đảo Bạch Long Vĩ và từ Thanh Hóa trở vào đến tỉnh Quảng Trị, với nghề đánh bắt chính là câu mực. Trước năm 2019, nghề câu mực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình vì mỗi chuyến ra khơi (kéo dài từ 8 - 10 ngày) sau khi trừ chi phí cũng để ra được 70 triệu đồng/chuyến. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, nhiều tàu khai thác ở các tỉnh phía Nam cùng tham gia khai thác ở các ngư trường này bằng nghề giã kéo nên sản lượng khai thác sụt giảm tới 60%. Khai thác không hiệu quả, trong khi đó chi phí thuê nhân công, nhiên liệu... tăng cao, nhiều chuyến ra khơi không có lãi, thậm chí phải bù lỗ. Do khai thác không hiệu quả, từ tháng 5/2021, tàu cá của gia đình tôi không ra khơi mà nằm bờ cho đến nay. Hiện tại, tàu cá đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 6/2021, giấy phép khai thác hết hạn từ 30/6/2021 và tàu đang neo đậu chờ bán tại cảng Lạch Hới".

Theo ông Oanh, từ khi tàu nằm bờ đến nay, thi thoảng ông có tham gia hỗ trợ tàu bạn đi khai thác vừa giúp ông đỡ nhớ nghề, đồng thời kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống. Khi nghe được thông tin tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng chính sách giải bản với những tàu cá không thể vươn khơi, ông cảm thấy rất vui mừng.

Do không đủ các điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản nên tàu cá TH-91679-TS của ông Đinh Văn Hải ở thôn Chiến Thắng, xã Vạn Lộc phải nằm bờ ở âu neo đậu, tránh trú bão cảng cá Hòa Lộc hơn 4 tháng nay. Ông Hải trần tình: “Con tàu này tôi mua lại với số tiền hơn 500 triệu đồng. Tàu có chiều dài 15,5m, rộng 5m. Nếu giữ nguyên nghề lưới chụp như chủ cũ đã đăng ký, tôi thấy không phù hợp vì thông thường nghề lưới chụp tàu phải có chiều dài từ 20m, chiều rộng 8m. Vì vậy, tôi đã cải hoán chuyển từ nghề lưới chụp sang nghề lưới kéo cho phù hợp. Tuy nhiên, dịp cuối tháng 9/2025, tàu của tôi nằm trong danh sách không đủ các điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản (giấy đăng kiểm, giấy phép khai thác hết hạn và tàu hoạt động sai nghề) nên phải nằm bờ và giữ tại đây”.

Theo ông Hải, để tàu có thể hoạt động trở lại, buộc ông phải cải hoán, chuyển đổi từ lưới kéo sang lưới chụp và bỏ ra số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Số tiền này quá lớn và gia đình cũng không thể huy động được vì tiền mua sắm đầu tư tàu cũ còn chưa trả hết nợ. Hơn nữa, từ khi tàu nằm bờ đến nay, vợ chồng ông phải bươn chải, tìm đủ nghề mới đủ trang trải cuộc sống sinh hoạt trong gia đình và nuôi 2 con đang học THPT. Vì vậy, gia đình ông quyết định giải bản tàu cũ và con tàu này đã được giải bản xong cách đây mấy hôm. Ngoài số tiền bán tàu cũ được hơn 100 triệu đồng, ông Hải mong muốn Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để gia đình được tiếp cận nguồn vốn mua sắm tàu khác có giá trị khoảng 500 triệu đồng để ông tiếp tục nghề vươn khơi, bám biển.

Theo Phòng Biển đảo và Khai thác thủy sản - Chi cục Biển đảo và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) cho biết: Tính đến ngày 2/2/2026, trên địa bàn tỉnh có 6.211 tàu cá, trong đó khoảng 1.200 tàu làm nghề khai thác có tính hủy diệt và trong số này, có nhiều tàu không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản tập trung chủ yếu ở các xã, phường: Sầm Sơn, Vạn Lộc, Ngọc Sơn, Hải Bình và Tĩnh Gia.

Với mục tiêu giai đoạn 2026-2030 thực hiện giải bản, chuyển đổi 1.200 tàu cá khai thác có tính hủy diệt, đồng thời chấm dứt tình trạng tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, mức hỗ trợ giải bản tàu cá dự kiến 50 triệu đồng/tàu (chiều dài từ 6 đến dưới 12m), 100 triệu đồng/tàu (chiều dài từ 12m đến dưới 15m) và 200 triệu đồng/tàu (chiều dài từ 15m trở lên). Hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế sau khi giải bản là 27 triệu đồng/chủ tàu cá. Trường hợp một chủ tàu cá có nhiều tàu cá tham gia chính sách thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế một lần. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2030.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, không chỉ giúp chủ tàu cá có cuộc sống ổn định mà còn loại bỏ những tàu cá không đủ tiêu chuẩn ra khỏi hệ thống quản lý, góp phần đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ “thẻ vàng” EC. Đồng thời, giúp cơ cấu lại đội tàu theo hướng giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bài và ảnh: Minh Lý