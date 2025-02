Hiệu quả phong trào khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong XDNTM, những năm qua, MTTQ tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong đó, nổi bật là mô hình khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết mô hình KDC “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” năm 2024 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Đến thôn Nghĩa Lập, xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) những ngày này, chúng tôi cảm nhận vùng quê nơi đây ngày càng khởi sắc kể từ khi triển khai mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Dọc hai bên đường là những hàng hoa, cây cảnh; đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; rác thải được Nhân dân để đúng nơi quy định. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng ban điều hành mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” thôn, ông Nguyễn Văn Khánh chia sẻ: “Vinh dự được chọn là một trong 5 thôn điểm của tỉnh thực hiện mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” năm 2024, cùng với việc gương mẫu đi đầu trong các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, hiến đất mở rộng đường, sử dụng thực phẩm an toàn, các thành viên ban điều hành mô hình đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động Nhân dân đóng góp công sức, tiền của trong việc chỉnh trang khuôn viên đường làng, ngõ xóm cũng như vệ sinh môi trường hằng ngày”.

Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, từ đó giúp Nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ đóng góp công sức, tiền của trong việc lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng trong KDC; hiến 500m2 đất để mở rộng đường giao thông; xây dựng 540m rãnh thoát nước, 700m đường giao thông; trồng trên 1.000 cây mắt ngọc làm hàng rào xanh, hơn 1,2km hoa thay thế cỏ dại hai bên đường; chỉnh trang cổng, ngõ, tường rào, khuôn viên nhà văn hóa thôn... với tổng nguồn vốn huy động hơn 2,75 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Lưu Lê Thị Thúy cho biết: Từ mô hình điểm ở thôn Nghĩa Lập, MTTQ xã đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng ở 6/6 thôn trong xã. Đến nay, 100% các hộ dân trong xã đều sử dụng thùng đựng rác có nắp đậy và tham gia tổng dọn vệ sinh vào ngày chủ nhật hàng tuần; 100% tuyến đường trồng hoa, cây cảnh dọc hai bên đường; 98% các tuyến đường giao thông thôn, xóm đã được mở rộng từ 4,5m trở lên. Từ một địa phương có mạng lưới giao thông kém phát triển, giờ đây Hoằng Lưu đã có hệ thống giao thông phát triển đa dạng, đồng bộ, là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương ngày một phát triển. Cuối năm 2024, Hoằng Lưu đã về đích xã NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Không chỉ tại xã Hoằng Lưu, thời gian qua, mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã được triển khai, nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, ban công tác mặt trận ở KDC trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp công sức, tiền của thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng, miền.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa, để xây dựng các mô hình có hiệu quả, MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch, khảo sát lựa chọn KDC xây dựng mô hình điểm; rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động ở các KDC theo từng vùng, miền; theo phong tục, tập quán. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động ở KDC. Hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước KDC phù hợp với phong tục, tập quán, nếp sống của từng vùng, gắn với nội dung các tiêu chí thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu. MTTQ cấp huyện được hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo mô hình điểm cấp huyện.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh đã tổ chức các đoàn tham quan thực tế mô hình xã NTM kiểu mẫu tại các địa phương trong và ngoài tỉnh cho các đại biểu là thành viên ban điều hành mô hình và các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng hàng trăm điển hình, cá nhân tiêu biểu với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai xây dựng mô hình KDC "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trên địa bàn tỉnh. Từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ tỉnh, các địa phương đã chủ động triển khai mô hình với nhiều cách làm sáng tạo.

Với sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 531 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư (trong đó 200 mô hình KDC tự quản về an toàn thực phẩm, 31 mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; 300 mô hình KDC tự quản về môi trường); vận động Nhân dân tự nguyện hiến 1,5 triệu m2 đất, đóng góp 590 nghìn ngày công; huy động nguồn lực gần 2.905 tỷ đồng tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, không gian sống đã có sự thay đổi đáng kể, nhiều tuyến đường giao thông thôn, xã được mở rộng, cảnh quan được trang trí, cây xanh bóng mát, khu vui chơi, luyện tập thể thao, sinh hoạt tập thể của Nhân dân được xây dựng, hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng, hệ thống camera được lắp đặt; an ninh trật tự được giữ vững... góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng những khu đô thị và miền quê đáng sống.

Bài và ảnh: Phan Nga