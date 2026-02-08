Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao nhiều phần quà Tết đến người dân khó khăn

Ngày 8/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại xã Quảng Yên và xã Định Tân.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Yên và các cho địa phương trong tỉnh.

Tại chương trình Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những phần quà mang ý nghĩa động viên thiết thực, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em khuyết tật tại xã Định Tân.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo các địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của Hiệp hội Hội Doanh nghiệp tỉnh trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội Hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trong những năm qua, hoạt động an sinh xã hội đã được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi dịp Tết. Thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội, lan tỏa hình ảnh doanh nhân năng động, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái.

Các hộ gia đình khó khăn và nạn nhân chất độc da cam xã Định Tân phấn khởi tại buổi nhận quà Tết.

Những việc làm thiết thực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp trong những ngày Xuân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nhân văn, nơi các đối tượng yếu thế luôn được quan tâm, sẻ chia, để không ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến, Xuân về.

Hoàng Lan