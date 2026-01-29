HĐND xã Triệu Sơn tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 29/1, HĐND xã Triệu Sơn tổ chức kỳ họp thứ 4 tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ 2021–2026, Thường trực HĐND xã Triệu Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng Nhân dân. Các nghị quyết ban hành bảo đảm đúng, trúng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn Phạm Nguyên Hồng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Giai đoạn 2021 đến 30/6/2025, HĐND đã ban hành 371 nghị quyết, tổ chức 26 kỳ họp, 9 đợt tiếp xúc cử tri tại 99 điểm; thực hiện 54 cuộc giám sát chuyên đề tại 40 lượt đơn vị, kiến nghị 127 nội dung nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Phó Chủ tịch HĐND xã Triệu Sơn Lê Thị Luyện phát biểu tại kỳ họp.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND xã kịp thời kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt; tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 23 nghị quyết, 22 kế hoạch, 21 công văn, 20 báo cáo trên các lĩnh vực trọng tâm. Công tác thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Toàn cảnh kỳ họp.

Nhiệm kỳ qua, xã Triệu Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm. Phong trào hiến đất mở đường được Nhân dân đồng thuận cao, trở thành điểm sáng của tỉnh. Lĩnh vực y tế, văn hóa duy trì vị trí dẫn đầu; cải cách hành chính được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ tới.

Dịp này, 22 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thùy Linh