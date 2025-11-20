HĐND xã Mậu Lâm nâng cao chất lượng hoạt động

Trong bối cảnh HĐND cấp xã trên toàn tỉnh đồng loạt được kiện toàn và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HĐND xã Mậu Lâm cũng nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, HĐND xã Mậu Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, HĐND xã Mậu Lâm đã tổ chức 3 kỳ họp. Theo đó, công tác chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, có sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các cơ quan liên quan... Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị theo hướng linh hoạt, ngắn gọn. Đặc biệt, việc áp dụng hình thức “Kỳ họp không giấy” góp phần nâng cao tính chủ động của các đại biểu trong việc nắm bắt thông tin, tài liệu phục vụ kỳ họp, giúp đại biểu tiếp cận sớm với tài liệu kỳ họp, có nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, khoa học. Rõ nhất là chủ tọa điều hành thảo luận tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, chất lượng.

Giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động giám sát của HĐND, các ban HĐND xã đã khẩn trương rà soát nội dung, chương trình giám sát và kế hoạch của HĐND 2 xã trước khi sáp nhập, đồng thời tổng hợp toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu Lâm, cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giám sát, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời triển khai các chương trình giám sát chuyên đề. Hoạt động giám sát tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân như hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Thành viên của các ban HĐND xã đã trực tiếp xuống các thôn, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri, qua đó kịp thời ghi nhận, tổng hợp, đề xuất giải pháp với HĐND và UBND xã. Việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”.

Cùng với đó, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND xã được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng. Để thực hiện công tác thẩm tra đạt hiệu quả, các ban HĐND xã đã chủ động tham gia ngay từ đầu với đơn vị soạn thảo văn bản để nắm tình hình, đề nghị cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu công tác thẩm tra; đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, gửi văn bản cho các thành viên ban nghiên cứu trước, làm cơ sở trong việc đóng góp ý kiến trong cuộc họp thẩm tra. Trong thẩm tra, các ban đã thể hiện rõ ý kiến về những nội dung được thống nhất, những vấn đề chưa rõ, chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa sát với tình hình thực tế địa phương, yêu cầu cơ quan soạn thảo giải trình, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp; cung cấp nhiều thông tin cần thiết, làm cơ sở để đại biểu xem xét, nghiên cứu, thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Đơn cử như, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND xã Mậu Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã đã tiến hành thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, như: phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025; giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã năm 2025... Tại các báo cáo thẩm tra, tờ trình và dự thảo nghị quyết, ban đều đưa ra căn cứ pháp lý, sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, nhận xét về tính khả thi của nghị quyết và đề nghị HĐND xã quyết nghị.

Công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm thực hiện. Thường trực HĐND xã đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã, ban tiếp công dân xã xây dựng kế hoạch, phân công, tổ chức cho các thành viên tiếp công dân định kỳ theo lịch và đột xuất đảm bảo theo quy định của luật. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cho đại biểu HĐND xã, các tổ đại biểu HĐND xã tổ chức tiếp dân tại các đơn vị bầu cử. Qua tiếp công dân, thường trực HĐND xã đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải thích, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân. Trong đó, các vụ việc công dân phản ánh, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các nội dung như đất đai, cơ chế, chính sách, công tác an sinh xã hội... Sau khi tiếp nhận, thường trực HĐND xã ban hành công văn chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu Lâm, Lê Văn Cường cho biết thêm, nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, thời gian tới, HĐND xã Mậu Lâm tập trung nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giám sát, các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát tại các kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan, đồng thời tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND.

Bài và ảnh: Quốc Hương