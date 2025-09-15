Hạt Kiểm lâm Bá Thước tuyên truyền nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng

Hạt Kiểm lâm Bá Thước đang quản lý, bảo vệ 54.781,16ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 39.391,57ha. Rừng trên địa bàn được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Bá Thước kiểm tra rừng tại xã Văn Nho.

Để bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), Hạt Kiểm lâm Bá Thước đã phối hợp với các xã, cơ quan chức năng trên địa bàn tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác BV&PTR đến đông đảo người dân. Đồng thời, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, BV&PTR.

Gần 9 tháng năm 2025, Hạt Kiểm lâm Bá Thước đã phối hợp với các đơn vị chức năng, các xã tuyên truyền BV&PTR trên loa truyền thanh thôn được 421 lần; qua họp thôn, xã được 44 cuộc với 1.721 người tham gia. Phối hợp với Trường THCS&THPT Bá Thước tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với hơn 800 người tham gia.

Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm Bá Thước đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức kiểm tra an ninh rừng 209 lần với 496 lượt người tham gia, phát hiện bắt giữ và xử lý 21 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bá Thước Lê Văn Hài cho biết: Hạt đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã và lãnh đạo thôn, bản tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh về BV&PTR. Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, các văn bản liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp; xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ BV&PTR, PCCCR với các xã. Chú trọng tuyên truyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả phương án BV&PTR, PCCCR; công tác cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp để đánh giá biến động về chất lượng, trữ lượng rừng phục vụ cho công tác quản lý rừng, BV&PTR. Tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, có giải pháp xử lý tình trạng chủ rừng sau khi được giao đất, giao rừng sử dụng không đúng mục đích hoặc để rừng bị khai thác trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chủ động trồng rừng đảm bảo khối lượng, chất lượng rừng trồng, đặc biệt là rừng gỗ lớn. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hưởng lợi của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân.

Công tác tuyên truyền đã góp phần đảm bảo an ninh rừng, các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý kịp thời; nhận thức của người dân về BV&PTR được nâng lên, an ninh rừng trên địa bàn được giữ vững. Kết quả nổi bật là người dân trên địa bàn nhận thức được rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mà còn tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào địa phương, nên đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp BV&PTR và PCCCR. Vì vậy, từ đầu năm đến nay số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Bá Thước quản lý giảm so với cùng kỳ. Gần 9 tháng năm 2025, Hạt Kiểm lâm Bá Thước kiểm tra chỉ phát hiện và xử lý 21 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn hạt quản lý đã đ­ược chăm sóc, bảo vệ phát triển tốt, độ che phủ của rừng hiện nay đạt 70,71%.

Thực tế việc hưởng lợi từ chính sách đầu tư phát triển rừng còn thấp, chưa tương xứng với công sức bỏ ra, cũng như chưa đáp ứng được thu nhập tối thiểu của những người hoạt động nghề rừng, nhưng cộng đồng vẫn tích cực tham gia giữ rừng. Điều đó minh chứng cho công tác tuyên truyền xã hội hóa BV&PTR trên địa bàn đã mang lại hiệu quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các xã và đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã chủ động vào cuộc BV&PTR. Tài nguyên rừng được quản lý, bảo vệ bền vững đã phát huy tốt tính năng phòng hộ, không chỉ bảo vệ tính đa dạng sinh học, tạo cảnh quan môi trường, mà còn tạo nguồn sinh thủy cho vùng thượng nguồn sông Mã, cấp nước, giữ nư­ớc, điều tiết nước và bảo vệ các công trình thủy lợi.

Bài và ảnh: Thu Hòa